Intel, la crisi si fa sentire: iniziano i tagli, addio ai settori meno redditizi

Nonostante Intel sarà tra i primi beneficiari del CHIPS Act, l'azienda di Santa Clara sta ancora attraversando un momento difficile, come ha confermato il CEO della compagnia Pat Gelsinger, che ha spiegato che sono in corso valutazioni per l'uscita di Intel da alcuni settori di operazioni.

La notizia non è certo un fulmine a cielo sereno: i dati dell'ultima trimestrale di Intel sono pessimi, benché dipendano quasi esclusivamente dalla congiuntura macroeconomica globale, e non da "scivoloni" da parte dell'azienda. Per esempio, Intel dovrà alzare i prezzi delle sue CPU per evitare l'inflazione galoppante, mentre le vendite delle schede video di Intel hanno subito una sensibile battuta d'arresto.

Parlando alla conferenza Evercore ISI TMT di ieri, Intel ha spiegato di aspettarsi di perdere quote di mercato nel settore dei datacenter rispetto alla concorrenza (ovvero AMD) per tutto il 2023, ma di essere certo che esse verranno riguadagnate a partire dal 2025-2026. L'annuncio arriva poco dopo la scoperto che AMD ha superato Intel come volume di chip richiesti a TSMC e a qualche settimana da una trimestrale nettamente migliore per il Team Rosso rispetto al Team Blu.

Di recente, la compagnia di Santa Clara ha lasciato il settore delle memorie Optane, mentre lo stesso Gelsinger ha spiegato che Intel potrebbe abbandonare altri settori nei propri mesi, per riposizionarsi e rafforzarsi solo sui principali mercati di competenza. A causare questa scelta potrebbe anche essere stato il rinvio delle CPU Intel Sapphire Rapids, che usciranno nel corso del 2023, e non a fine 2022 come originariamente previsto.

Tuttavia, il CEO di Intel ha anche spiegato che "le nostre nuove CPU sono meglio delle alternative prodotte da AMD" in termini di potenza e performance, il che potrebbe ridare all'azienda di Santa Clara un netto vantaggio sulla rivale. Infine, vi ricordiamo che proprio il settore server e datacenter ha permesso ad AMD di registrare una trimestrale positiva nel Q2 del 2022, quando tutti i competitor hanno invece iniziato a risentire degli effetti dell'aumento dell'inflazione e della stagnazione economica.