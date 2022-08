Intel, niente DirectX 9 per le GPU ARC? C'è l'emulazione con DX12

Con l'imminente arrivo delle GPU Intel ARC nel 2022, il colosso statunitense è al lavoro per limare gli ultimi dettagli prima della definitiva consacrazione nel mercato delle schede video da gaming.

Tra gli aspetti più interessanti delle sue nuove GPU, troviamo in particolare la mancanza del supporto alle DirectX 9, librerie che spengono quest'anno la ventesima candelina. Per tamponare quest'assenza, Intel utilizzerà uno strumento open-source in grado di emularne il supporto su DirectX 12.

Il tool scelto da Intel prende il nome di D3D9on12 e, nomen omen, consentirà alle moderne schede video del team blu di snellire il processo di sviluppo.

La notizia arriva direttamente da Intel che, in una FAQ sul sito ufficiale, spiega che "la GPU integrata dei processori Intel di 12a generazione e le GPU dedicate Arc non supportano più D3D9 nativamente. Le applicazioni e i giochi basati su DirectX 9 possono ancora funzionare tramite l'interfaccia Microsoft D3D9On12.

La GPU integrata sui processori Intel di 11a generazione e precedenti supporta DX9 in modo nativo, ma possono comunque essere utilizzati con le schede video Arc. In tal caso, è probabile che il rendering sia gestito dalla scheda e non dall'iGPU (a meno che la scheda non sia disabilitata). Pertanto, il sistema utilizzerà DX9On12 anziché DX9.

Poiché DirectX è di proprietà ed è supportato da Microsoft, la risoluzione dei problemi su app e giochi DX9 richiede il coinvolgimento del supporto Microsoft in modo che possano includere le correzioni appropriate nei successivi aggiornamenti del sistema operativo e delle API DirectX".

Il nodo di preoccupazione per gli utenti non sarà, quindi, relativo alle prestazioni poiché in generale i giochi DX9 non dovrebbero avere problemi a girare su hardware moderno. L'ultima frase, però, solleva qualche punto interrogativo poiché l'eventuale intervento tecnico dovrebbe essere totalmente a carico di Microsoft.

Come spiegano i ragazzi di Videocardz, infine, esistono ancora oggi molti titoli DX9, ma in gran parte presentano anche il supporto aggiuntivo a librerie più recenti.

In attesa delle nuove schede video da gaming del produttore blu, ricordiamo che nelle ultime settimane sono state annunciate le GPU Intel ARC per workstation, con Ray Tracing e accelerazione hardware AV1.