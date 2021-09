Intel, nuovi dissipatori stock per Alder Lake? Ecco finalmente le immagini

Uno dei temi più caldi dell'estate è stato senza dubbio il reveal dell'architettura ibrida delle CPU Alder Lake, ovvero la prossima famiglia di processori Intel che andrà a costituire la dodicesima generazione Intel Core.

La particolare struttura di queste CPU consentirà di utilizzare Core differenti a seconda del task che si sta eseguendo, proprio grazie a un'architettura ibrida che consente di far coesistere nello stesso processore una microarchitettura ad alta efficienza e una ad alte prestazioni.

Con Efficient-Core e Performance-Core cambia oltretutto anche la forma dei processori Intel che, dall'ormai tipico quadrato, virerà verso un fattore rettangolare, per consentire di accogliere i nuovi elementi. In questo contesto, ciò che è emerso nelle ultime ore non sembra poi così assurdo.

Qualche minuto fa, infatti, in rete è apparsa quella che sembrerebbe una slide di presentazione di Intel Alder Lake raffiguranti tre soluzioni di dissipazione totalmente rinnovate rispetto ai dissipatori stock Intel a cui siamo abituati.

La schermata recita "For Placement Only" perciò è lecito aspettarsi qualcosa di differente nel momento in cui i nuovi processori arriveranno sugli scaffali però, sempre nella slide, non viene in alcun modo smentita la presenza di tre dissipatori della nuova linea Intel Laminar.

Le soluzioni raffigurate sono:

Intel Laminar RH1

Intel Laminar RM1

Intel Laminar RS1

I tre prodotti vengono elencati in ordine di capacita di dissipazione del calore e oltre a questo, anche per caratteristiche aggiuntive, almeno stando alle immagini. Il modello top di gamma RH1 sembra corredato da un'illuminazione RGB full, mentre il modello di mezzo parrebbe avere a disposizione una caratteristica illuminazione RGB di tipo halo. In ultimo, il modello RS1 potrebbe non avere alcuna caratteristica estetica particolare, oltre al form factor decisamente rimaneggiato rispetto all'ormai consolidata linea di dissipatori stock.

L'idea che con un nuovo socket possano arrivare dei nuovi dissipatori non è poi così fantascientifica. Resterà però da scoprire se queste soluzioni saranno in grado di gestire al meglio delle CPU che sembrano consumare tanti Watt e produrre tanto calore.

In ogni caso, quanto riportato non è stato ancora confermato o smentito da Intel, pertanto allo stato attuale si tratta soltanto di rumor da prendere con tutta la cautela del caso.