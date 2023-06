Intel, dite addio agli i7 e i9: Meteor Lake sarà rivoluzione già dal nome

Annunciato a maggio di quest'anno, il cambio di nome delle CPU Intel è realtà: un rebranding significativo che passa per le principali piattaforme del team blu, ovvero Intel Core, Intel Evo e Intel vPro.

Il chipmaker americano è pronto al grande passo, dunque, come del resto anticipato dallo stesso Fernandes qualche settimana fa.

Nello specifico, il nuovo brand per le CPU più avanzate sarà Intel Core Ultra mentre il naming dei processori tradizionali Intel andrà a perdere la "i", esprimendo solo il numero 3/5/7/9 a partire dalla prossima generazione non refresh, quindi da Meteor Lake.

Quanto alla piattaforma Intel Evo, si parlerà di Intel Evo Edition per identificare i prodotti certificati. Per Intel vPro, invece, si passa a Intel vPro Enterprise e Intel vPro Essentials.

Una mossa importante, che arriva in largo anticipo rispetto al vero lancio della quattordicesima generazione. Come spiega Intel, si tratta di una mossa necessaria, soprattutto per andare a enfatizzare il cambio di passo che avverrà a partire dalla prossima architettura, ovvero Intel 4 a 7 nanometri, la prima a utilizzare il packaging Foveros 3D.

Nel frattempo, ricordiamo che a giusto qualche giro d'orologio anche AMD ha annunciato le sue ultime novità consumer, tra cui segnaliamo il lancio dei primi laptop con Ryzen 7040HS, CPU con hardware dedicato per l'AI Engine proprietario.