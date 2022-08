Intel, c'è una data di lancio per le nuove CPU: Raptor Lake arriva a ottobre

A sole poche ore di distanza dall'annuncio dei processori AMD Ryzen 7000 di nuova generazione, arriva oggi un leak piuttosto affidabile relativo alla presentazione delle CPU Intel Raptor Lake di tredicesima generazione. Dalla Cina, infatti, emerge una data per l'annuncio dei nuovi processori del colosso di Santa Clara.

L'utente Twitter wxnod sembra avere infatti messo le mani sulla fotografia di una schedule di lancio delle CPU Raptor Lake, probabilmente destinata agli impiegati cinesi di Intel. La slide ci mostra che Intel annuncerà i chip Raptor Lake il 27 settembre prossimo, presumibilmente in concomitanza con l'evento Intel Innovation dello stesso giorno.

Dopo l'annuncio delle CPU, Intel aprirà come di consueto i preordini per queste ultime, che saranno invece lanciate solo un mese dopo, il 20 ottobre. Con ogni probabilità, il lancio avverrà in contemporanea su tutti i mercati internazionali, anche se la slide sembra fare riferimento solo a quello cinese.

A conti fatti, ciò significa che Intel annuncerà le sue nuove CPU il giorno dell'uscita degli AMD Ryzen 7000 nei negozi di tutto il mondo: al momento è impossibile sapere se la mossa sia arbitraria o se si tratti di una sola coincidenza, ma è possibile che una delle due aziende possa soffrire la competizione dell'altra, soprattutto in termini di vendite al lancio.

Le prime CPU Raptor Lake che verranno lanciate da Intel saranno l'Intel Core i9-13900K e KF, l'Intel Core i7-13700K e KF e l'Intel Core i5-13600K e KF. Le versioni S e KS dei tre processori dovrebbero invece ricevere una commercializzazione più tardiva, nel corso dei mesi di febbraio o di marzo del 2023, insieme alle CPU di tredicesima generazione di fascia più bassa.