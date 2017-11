Intel ed AMD insieme (contro NVIDIA) su un chip per laptop

Intel ed, da sempre rivali, hanno deciso di allearsi per produrre un chip destinato ai computer laptop, composto da un processore Intel e l’unità grafica di. La partnership, come notato da molti, è un chiaro tentativo di scardinare NVIDIA dal trono del mercato.

Il nuovo chip sarà progettato interamente per i computer portatili sottili, ma allo stesso tempo sarà anche abbastanza potente per i giocatori che hanno bisogno di processori e schede grafiche tali da far girare in maniera fluida anche i videogiochi che richiedono più risorse.

Secondo il Wall Street Journal farà parte dell’ottava generazione della linea Intel Core di Intel, e segna la prima partnership con AMD dal 1980.

AMD ha precisato che questi nuovi chip saranno destinati agli hardcore gamers, mentre i Ryzen (che non entreranno in competizione) possono si far girare i giochi, ma non sono specificamente progettati per questo scopo.

Intel, dal canto suo, sostiene che questo sarà il primo prodotto ad utilizzare il bridge EMIB, che garantisce un trasferimento più veloci delle informazioni.