Intel: emergono interessanti benchmark delle nuove schede grafiche Intel Xe

Emergono in rete i primi benchmark effettuati sul famoso 3DMark per le nuove schede grafiche Intel Xe. In particolare vengono messe a confronto le varianti DG1 discrete con quelle integrate sui processori Tiger Lake-U e anche con la nuova gamma di APU Renoir Ryzen 4000 di AMD.

I dati sono stati trovati dall'ormai noto utente _rogame e mostrano un quadro molto interessante: la GPU Xe DG1 sembra infatti più veloce di tutti gli altri chip testati anche se il Ryzen 7 4800U si avvicina molto. La variante integrata su Tiger Lake-U è tuttavia il 18% più lenta del Ryzen 7 4700U. Andando ad analizzare le singole sessioni di test si scopre poi che la scheda grafica DG1 riesce ad ottenere risultati migliori del 40% in tre dei quattro test grafici disponibili rispetto alla soluzione integrata del Ryzen 7 4800U, che è dotato di una GPU Vega a 7nm con 512 stream processor e 8 unità di calcolo. In particolare, AMD conduce nel primo test grafico, che si concentra sull'illuminazione volumetrica e sulle ombre. Interessante anche il riferimento al supporto per il Raytracing scovato all'interno dei primi driver disponibili per le GPU Intel Xe.

Informazioni interessanti soprattutto considerando che stiamo parlando di prodotti in fase di sviluppo. All'inizio del mese sono emerse le prime immagini ufficiali della scheda grafica Intel Xe DG1.