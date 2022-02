Intel entra nel mondo del gaming in streaming: arriva Project Endgame

Mentre le GPU Intel Arc ottengono una finestra di lancio, la casa di Santa Clara ha annunciato oggi un nuovo prodotto che andrà a completare la sua ormai ampissima offerta: si tratta del servizio di gaming in streaming Project Endgame, con il quale i giocatori avranno accesso a un'esperienza "sempre accessibile e con bassa latenza".

Project Endgame è stato annunciato nelle scorse ore da Intel tramite un comunicato stampa, che spiega anche che il servizio viene gestito utilizzando proprio le GPU Arc. Al momento, comunque, i dettagli sulla piattaforma di streaming videoludico sono ancora pochi, se non che si baserà sul cloud gaming e che potrebbe competere con NVIDIA GeForce Now.

In realtà, le parole usate da Intel lasciano il dubbio circa il pubblico di riferimento di Project Endgame, che in realtà potrebbe non essere necessariamente quello dei videogiocatori (o magari non principalmente quest'ultimo) ma quello dei professionisti che non possono sempre avere una workstation Windows-based con sé e che dunque sono costretti a rivolgersi al cloud computing in mobilità.

Dunque, a seconda delle scelte di Intel, Project Endgame potrebbe diventare un servizio di gaming in streaming come GeForce Now e Google Stadia o qualcosa di completamente diverso. Anche nel caso in cui Endgame fosse un servizio di gaming via cloud, bisognerà capire se Intel permetterà lo streaming dei giochi già acquistati dall'utente o se seguirà le (fallimentari) orme di Stadia, con un servizio in abbonamento e una libreria separata.

Se invece Project Endgame fosse un progetto rivolto ai professionisti, Intel probabilmente lo userà per garantire la potenza di un PC desktop anche in mobilità, permettendo a chi lo utilizza di gestire via cloud i processi che richiedono una GPU performante. D'altro canto, in questo caso si parlerebbe di un sistema capace di emulare un PC Windows in tutto e per tutto, perciò pare strano pensare che le sue applicazioni nel gaming vengano escluse a prescindere.

Ad ogni modo, Intel non ha spiegato quali GPU utilizzerà per Project Endgame, ma è possibile che l'azienda sceglierà delle schede Intel Xe per datacenter, probabilmente delle Arctic Sound-M. Sicuramente, comunque, ne sapremo di più nel corso del 2022, poiché Project Endgame sarà disponibile entro fine anno.