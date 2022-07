Intel, evento Innovation a settembre: saranno annunciate le CPU Raptor Lake?

Solo ieri vi abbiamo riportato la finestra di lancio delle CPU Raptor Lake di Intel, ma a distanza di poche ore arriva una novità decisamente interessante, che potrebbe fornirci con enorme precisione la data d'uscita dei processori next-gen di tredicesima generazione del produttore di Santa Clara.

Stando a quanto riportato dal sito web di Intel, l'azienda ha programmato un evento della serie Innovation per il mese di settembre, in concomitanza con la finestra di lancio delle sue CPU in tutto il mondo. Con ogni probabilità, dunque, proprio durante l'evento Intel svelerà una volta per tutte i suoi processori di nuova generazione.

L'Intel Innovation 2022 si terrà tra il 27 e il 28 settembre a San Jose, in California. Con ogni probabilità, ammesso che le componenti della linea Raptor Lake vengano presentate in questa cornice, il momento più papabile per il loro annuncio è la conferenza di apertura della kermesse, tenuta nientemeno che dal CEO di Intel Pat Gelsinger.

La due giorni, comunque, sarà in larga parte dedicata agli sviluppatori, perciò vi è anche la possibilità che Intel si concentri su annunci minori, dedicando un momento separato, magari appena prima dell'evento o appena dopo quest'ultimo, alle CPU Raptor Lake. Quasi certo, invece, pare che l'azienda presenterà le CPU Xeon Sapphire Rapids, anch'esse in arrivo a fine 2022, nel corso della conferenza.

Tra gli altri temi che Intel dovrebbe toccare nei panel dell'evento, poi, troviamo l'IA e la data science, il Cloud Computing, il Client Computing, le tecnologie e l'hardware per soluzioni scalabili, le soluzioni di rete e di sicurezza, e infine un focus sulle performance delle tecnologie di nuova generazione.