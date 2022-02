Intel Evo, il programma di certificazione arriva alla sua terza edizione

Particolarmente chiacchierata, nel corso della presentazione di Intel Alder Lake Serie P e U per laptop, la terza edizione della certificazione Intel Evo, con standard ancora più elevati, per garantire un’esperienza di alto livello agli utenti che punteranno a queste soluzioni.

In particolare, oltre agli enormi benefici apportati dall’architettura ibrida dei nuovi processori di cui abbiamo parlato nel nostro speciale sul lancio di Intel Alder Lake, i prodotti certificati Intel Evo di nuova generazione saranno sottoposti a test particolarmente intensi in termini di carichi di lavoro.

Dedicati a utenti alla ricerca di soluzioni versatili e ottimizzate, i notebook certificati Intel Evo potranno assicurare un’esperienza superiore in tanti ambiti, dalle videoconferenze all’autonomia, passando per la ricarica rapida. I nuovi notebook Intel Evo garantiranno tempi di risposta elevati e un avvio pressoché istantaneo.

L’utente che punta ad Alder Lake, soprattutto con Intel Evo, cerca un’esperienza in multitasking particolarmente appagante, una buona connettività grazie al supporto ai nuovi standard e una qualità complessiva superiore per quanto riguarda il comparto audiovisivo, soprattutto in determinati frangenti come le videocall professionali.

Nel corso dell’anno arriveranno oltre 100 dispositivi certificati Intel Evo. Tra questi, figureranno anche i primi device con display foldable e persino laptop dotati di Processori Intel di dodicesima generazione della Serie H.