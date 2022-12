Intel Experience Day: l'azienda ripercorre il 2022 e guarda ai trend del 2023

Il 2022 è stato un anno non di poco conto, ma anche la roadmap del 2023 di Intel potrebbe presentare più di qualche questione interessante. In attesa di scoprire tutte le novità, in questo periodo di fine anno è anche tempo di ripercorrere quanto accaduto.

Nel contesto dell'Intel Experience Day sono state ripercorse le tappe principali del 2022 della multinazionale statunitense, tra cui non può di certo mancare la scheda video Intel Arc A750 Limited Edition. Ovviamente, però, lo sguardo non può che essere rivolto al futuro, ovvero ai trend legati al 2023. A proposito di quest'ultimo, è stato annunciato che il 10 gennaio 2023 ci sarà l'evento Accelerate with Xeon, giusto per dare un'occhiata a ciò che ci aspetta.

In ogni caso, nell'ambito dell'evento sono state affrontate diverse tematiche, tra cui rientra il più grande studio di federated learning in campo medico. Quest'ultimo, che fa uso di una tecnica basata sull'intelligenza artificiale rispettosa della privacy dei pazienti, permette ai ricercatori di migliorare del 33% la capacità di rilevare tumori al cervello. La ricerca congiunta è stata portata a termine dagli Intel Labs insieme alla Perelman School of Medicine della University of Pennsylvania (Penn Medicine).

Jason Martin, principal engineer degli Intel Labs, ha affermato che "il federated learning ha un enorme potenziale in numerosi campi e in particolare in quello sanitario, come dimostra la nostra ricerca con Penn Medicine. La capacità di proteggere le informazioni e i dati sensibili apre la strada a studi e collaborazioni future, specialmente in quei casi in cui i dataset sarebbero altrimenti inaccessibili. Il nostro lavoro con Penn Medicine può avere ricadute positive sui pazienti di tutto il mondo e guardiamo con fiducia alla possibilità di continuare a esplorare le potenzialità del federated learning". Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale di Intel.

Un'altra questione legata all'Intel Experience Day è quella relativa all'avvio del programma Intel Skills for Innovation (SFI) in Italia. Si tratta di un progetto pilota che vede il coinvolgimento di cinque scuole italiane di diverso ordine e grado, che sono state supportate nella realizzazione di un laboratorio dotato di tecnologie per la didattica innovativa. C'è inoltre di mezzo una serie di workshop di formazione dedicati ai docenti, che permette l'accesso ad attività pratiche ed esperienze didattiche pronte all'uso. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web di Intel Skills for Innovation. Per il resto, a corredo della notizia potete trovare alcune foto legate all'evento.