Intel, la nuova Fab in Europa sarà "la più avanzata al mondo": produrrà chip a 1,5 nm

Mentre il CEO del Team Blu Pat Gelsinger conferma che Intel non teme assolutamente la Cina, l'azienda di Santa Clara si sbottona sulla sua prima Fab europea, che sorgerà in Germania. A quanto pare, il complesso sarà votato alle produzioni ad alta tecnologia del colosso dell'hi-tech

In un'intervista rilasciata alla CNBC, Pat Gelsinger ha spiegato che lo stabilimento tedesco di Intel sarà il più avanzato al mondo, una volta che verrà ultimato. La Fab dovrebbe sorgere vicino a Magdeburgo, e secondo Gelsinger "non sarà solo il nostro centro manifatturiero più avanzato in Germania, ma anche la struttura produttiva in cui realizzeremo i nostri nodi più avanzati. Siamo molto emozionati all'idea di partire".

Per il momento non sappiamo con certezza quali chip Intel verranno prodotti in Germania, ma stando alla roadmap Intel per l'Era Angstrom e alle dichiarazioni di Pat Gelsinger possiamo ipotizzare che si partirà dopo il 2025 - forse addirittura dopo il 2027 - con i chip a 1,5 nm. Durante il summit di Davos, infatti, il Numero Uno del Team Blu ha spiegato che "la Fab di Magdeburgo sarà la più avanzata al mondo quando sarà attiva: lì verranno messi in produzione i nostri nodi più avanzati, quelli al di sotto dei 2 nm. Quindi si parla di nodi vicini agli 1,5 nm".

Le dichiarazioni di Pat Gelsinger sembrano anche avvalorare alcuni rumor emersi negli ultimi mesi, secondo cui i nodi post-Intel 20A e 18A saranno a 1,6 nm e a 1,4 nm, e verranno chiamati rispettivamente "Intel 16A" e "Intel 14A". Sull'esistenza di questi nodi produttivi (e sul loro effettivo stadio di sviluppo), però, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dell'azienda.

Intanto, comunque, il trend sembra essere quello verso lo spostamento delle produzioni più avanzate di Intel in Europa. Al di là della Fab di Magdeburgo, che dovrebbe essere la più avanzata al mondo, al momento la compagnia ha un altro sito produttivo ad alta tecnologia nell'Eurozona: quest'ultimo si trova a Leixlip, in Irlanda, e produce chip a 4 nm e a 3 nm.