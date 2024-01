Intel, per ora niente fabbrica di microchip in Veneto: 'concentrati su Germania e Polonia'

Non ci sono state solamente le dichiarazioni di Satya Nadella su Rabbit R1 in quel di Davos. Tra le varie figure di spicco del mondo Tech a prendere parola non è mancato infatti anche il CEO di Intel Pat Gelsinger, che non ha però dato troppe speranze all'Italia sulla questione della fabbrica di microchip in Veneto.

Per quanto, infatti, sia ben nota la volontà di Intel di investire in Europa (come indicato anche nel nostro a tu per tu con Gelsinger del 2022), purtroppo sembra che l'impegno dell'Italia nel cercare di attrarre l'investimento non stia andando a buon fine. Per intenderci, è da lungo tempo che si discute di una possibile chip factory in quel di Vigasio (Verona), ma un'altra possibile candidatura era quella di Chivasso (Torino).

Per farla breve, Veneto e Piemonte hanno cercato di contendersi questa possibilità. Tuttavia, per ora, come riportato anche dal Corriere del Veneto, da quel del World economic forum di Davos emerge che la volontà di Intel è quella di concentrarsi su Germania e Polonia. Le dichiarazioni di Gelsinger sembrano insomma mettere quantomeno "in secondo piano" la questione italiana.

Va detto, però, che non è ancora arrivato un "no" definitivo, anche se adesso il Veneto sta chiedendo al Governo risposte più concrete in merito all'esito delle trattative. A tal proposito, Il Riformista riporta delle dichiarazioni di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto: "su Intel in Veneto ci aspettiamo comunicazioni ufficiali del Governo. [...] Aspettiamo di sapere se si fa oppure no".