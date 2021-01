Intel fermerà la produzione delle schede madri serie 300: spazio alla next gen

Con l’imminente arrivo della nuova gamma di processori Rocket Lake di casa Intel, il colosso statunitense sta gradualmente fermando definitivamente la produzione dei chip di nona generazione. Contemporaneamente, però, dovrebbero salutarci per sempre anche le schede madri con il chipset 300.

Secondo quanto riportato dal sito tedesco ComputerBase, il programma di interruzione della produzione di tale prodotto è iniziato il 4 gennaio, ma Intel smetterà di considerare gli ordini in arrivo solo il 23 luglio, dato che la spedizione delle schede madri verrà sospesa del tutto solamente il 28 gennaio 2022. L'elenco di chipset per schede madri Intel serie 300 che verranno interrotte include i modelli Z370, H370, Z390, B360, H310, B365, H310D e anche il QMS380 mobile. D’altro canto, ancora non si sa nulla sul futuro dei chipset Q370, QM370 e HM370.

Ora è infatti il momento della nuova generazione, l’undicesima proposta sul mercato da Intel: in occasione del CES 2021, conferenza digitale che si terrà dall’11 al 14 gennaio, l’azienda presenterà le schede madri della serie 500 e, ovviamente, le CPU Rocket Lake-S tanto attese dai fan del marchio. Stando alle ultime informazioni diffuse da MSI, poi, l’intera gamma dovrebbe arrivare nei negozi online e fisici nel corso di marzo 2021.

Intanto online i tipster del settore stanno raccogliendo più dati possibili riguardo tali processori: una delle notizie più interessanti riguarda proprio il processore Intel Core i9-11900K top di gamma che, secondo i benchmark trapelati online, dovrebbe raggiungere un boost massimo fino a 5,2 GHz single-core e 4,8 GHz all-core, per una velocità il 19% superiore rispetto al predecessore Intel Core i9-10900K.

Si parla però anche della famiglia di CPU ibride Alder Lake-S, comparsa anch’essa nel database Geekbench 5.