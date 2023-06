Intel festeggia gli oltre 50 giochi compatibili con XeSS, il 'suo' DLSS

Mentre osserviamo un'espansione a macchia d'olio delle tecnologie di nuova generazione, con il DLSS3 su oltre 30 giochi, il più giovane di tutti, il cosiddetto terzo player, non è stato certo a guardare.

Intel, contestualmente al lancio della sua prima generazione di schede video della gamma Intel Arc, infatti, ha anche lanciato il suo potente upsampler, anch'esso basato sul Deep Learning come il DLSS ma in grado di funzionare anche come FSR sulle schede video non dotate di hardware dedicato.

Tuttavia, la bontà di una tecnologia non serve a granché se i numeri non sono dalla sua parte: per fortuna, Intel è riuscita a convincere già un nutrito gruppo di sviluppatori, raggiungendo e superando quota 50 giochi compatibili con le sue tecnologie.

In particolare, il numero esatto tra giochi usciti e in uscita con supporto a XeSS è di ben 64 titoli:

3DMark

ANVIL

Arcadegeddon

Blacktail

Boundary

Bright Memory: Infinite

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Warzone 2.0

Chivalry 2

Chorus

Conqueror’s Blade

Crime Boss

Cyberpunk 2077

Daymare: 1994 Sandcastle Demo

Deadlink

Death Stranding Director’s Cut

Deceive Inc.

DESORDRE Demo

Diablo IV

The Diofield Chronicle

Dolmen

Dying Light 2 Stay Human

Dysterra

Enlisted

Farming Simulator 22

Forspoken

Forza Horizon 5

Ghostbusters: Spirits Unleashed

Ghostwire: Tokyo

Gotham Knights

GravityMark Upscaler Tech Demo

GRID Legends

Hi-Fi RUSH

High on Life

Hitman 3

Hogwarts Legacy

Judgment

Like a Dragon: Ishin!

Lost Judgment

Martha is Dead

Marvel’s Avengers

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Moonlight Blade

Myth of Empires

Ni Shui Han: Justice

Night of the Dead

Pinball FX

Polars

Propnight

Redfall

Redout 2

Returnal

The Riftbreaker

Scathe

Shadow of the Tomb Raider

Starship Troopers: Extermination

Super People 2

The Swordsman X: Survival

Tactical Vengeance: Play The Games

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Warhammer 40,000: Darktide

The Witcher 3 HD + RT

Wo Long: Fallen Dynasty

Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino - e siamo ancora alla prima generazione di GPU Intel Arc - siamo su un'ottima strada. In attesa di scoprire cosa ci riserverà Battlemage nel prossimo futuro, ricordiamo che la Inter Arc A750 è diventata una best buy con la sua ultima riduzione di prezzo.