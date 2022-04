Intel festeggia il primo anno da CEO di Pat Gelsinger: ecco il videogioco 'Pixel Pat'

A soli due giorni dall'annuncio delle GPU Intel Arc Alchemist, Intel ha celebrato oggi un importante anniversario, quello relativo al primo anno da CEO di Pat Gelsinger. Per festeggiare l'evento, l'azienda di Santa Clara ha rilasciato un vero e proprio videogioco in Pixel Art che ha per protagonista proprio il dirigente dell'azienda.

Il videogioco è intitolato Intel Pixel Pat e può essere giocato gratuitamente da tutti i fan: inoltre, i giocatori potranno anche apprendere alcune interessanti curiosità relative a Intel mentre accompagnano un Pat Gelsinger in 8 Bit attraverso i livelli del gioco.

Il gameplay del gioco, che può essere provato direttamente dal sito web di Intel, consiste nell'aiutare il CEO dell'azienda nella raccolta dei wafer scomparsi in uno stabilimento produttivo di nuova fabbricazione. Per farlo, però, i giocatori dovranno evitare i bug e collezionare anche delle speciali lampadine, ciascuna delle quali è legata ad un traguardo storico dell'azienda.

Benché il gioco sia stato rilasciato il 31 marzo, in realtà, Pat Gelsinger è CEO di Intel dal 15 febbraio 2021, dunque sembra che i festeggiamenti per il suo "anniversario" da CEO siano arrivati in ritardo di un mese e mezzo circa rispetto alla sua effettiva nomina. Durante la direzione di Gelsinger, comunque, l'azienda ha svelato prodotti centrali per la sua strategia commerciale, come le CPU Alder Lake di dodicesima generazione e le GPU Intel Arc Alchemist, che segnano l'ingresso di Intel nel settore delle schede grafiche da gaming.

Probabilmente, però, sul lungo periodo Gelsinger sarà ricordato per il piano multi-miliardario IDM 2.0, che consiste nell'investimento in enormi impianti produttivi di chip e componenti hardware per ogni genere di dispositivo informatico, dai PC agli smartphone, fino all'automotive. Proprio in questo piano, per esempio, rientrano gli enormi investimenti di Intel nell'Unione Europea, che dovrebbero portare anche alla costruzione di una Intel Fab in Italia.