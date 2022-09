Intel fiduciosa sulle GPU Arc: 'Ray-Tracing migliore delle schede video di NVIDIA'

Mentre aspettiamo l'uscita internazionale della GPU Intel Arc A770, la top di gamma tra le schede video di Intel, l'azienda di Santa Clara si è sbilanciata sulle sue schede con una serie di roboanti dichiarazioni, alcune delle quali aprono anche uno spiraglio sul futuro delle GPU Arc.

In un'intervista a PCGamer, infatti, i due direttori del marketing di Intel Tom Peterson e Ryan Shrout hanno rivelato alcune interessanti informazioni sulle nuove GPU del colosso americano. Per iniziare, pare che le schede video Arc avranno un prezzo molto competitivo rispetto alla concorrenza sul mercato, soprattutto nel caso di NVIDIA.

Di recente, la stessa Intel ha pubblicato una serie di benchmark delle GPU Intel Arc, spiegando in particolare che la Arc A750 sarà in linea con la RTX 3060 di NVIDIA, superandola del 5% circa, ma anche che avrà un prezzo nettamente inferiore a quest'ultima. Stando agli ultimi leak sui prezzi della Arc A750 e della Arc A770, pare che la prima costerà circa 350 Euro, mentre la seconda si aggirerà sui 450 Euro.

In termini di performance, poi, Intel ha spiegato che il Ray-Tracing delle GPU Arc sarà nettamente migliore delle schede grafiche AMD e NVIDIA comparabili: nello specifico, una Arc A770 avrà una gestione del Ray-Tracing molto migliore di una NVIDIA GeForce RTX 3070, mentre una Arc A750 supererà abbondantemente, sotto questo punto di vista, una NVIDIA GeForce RTX 3060. Il merito di tale salto qualitativo starebbe nelle Ray-Tracing Unit, o RTU, di nuova generazione utilizzate dal colosso di Santa Clara per le sue nuove GPU.

Sfortunatamente, però, pare che le schede video Intel saranno meno efficienti in termini energetici di quelle di NVIDIA. Tuttavia, la stessa Intel ha aggiunto che, per rendere meno "pesante" questa differenza di consumi, le schede grafiche della serie Arc costeranno meno di quelle della concorrenza.

Infine, nonostante tutti i problemi incontrati dalle GPU Intel Arc negli ultimi mesi, pare che il Team Blu non voglia abbandonare il mercato delle schede video: al contrario, l'azienda vorrebbe estendere la propria offerta anche al settore dei datacenter e a quello delle dGPU. Non solo: le schede video di nuova generazione, con codename Battlemage e Celestial, sono già in fase di sviluppo, e potrebbero vedere la luce del mercato nei prossimi anni.