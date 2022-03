Intel fa follie: sarà questo il bellissimo design delle GPU desktop ARC?

A margine dell'annuncio ufficiale di Intel ARC, a cui seguirà l'entrata in commercio delle prime GPU da Gaming di Intel per notebook, abbiamo avuto modo di scoprire qualcosa di molto interessante.

Infatti, al termine della presentazione, è stato proiettato un breve teaser in cui viene mostrata, essenzialmente, quello che potrebbe essere il design reference delle GPU per il mercato desktop.

Vale la pena notare come si tratti di un design profondamente diverso dalle prime foto delle GPU Intel ARC.

Niente più onde, ma una struttura biventola elaborata e accattivante, dai contorni smussati e un bellissimo backplate esclusivo. Al termine della visione è stato anche suggerito che potrebbe trattarsi di una "Limited Edition", in arrivo sempre in estate del 2022, perciò è ormai questione di pochissimo tempo prima di scoprire la lineup completa di questa prima generazione di schede video basate sulla microarchitettura Intel Xe-HPG.

Ricordiamo che in questa prima ondata arriveranno sul mercato solo le soluzioni notebook Intel ARC 3, pensate per il pubblico mainstream. Solo in seconda battuta arriveranno anche Intel ARC 5 e Intel ARC 7, soluzioni rispettivamente dedicate alla fascia media e alta del mercato, ma vale la pena ricordare che tutte quante le soluzioni Intel ARC saranno compatibili con Intel XeSS, l'algoritmo di upsampling basato sul Deep Learning che si prospetta a dir poco entusiasmante.