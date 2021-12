Intel, il fondatore di TSMC afferma che Pat Gelsinger è 'troppo vecchio' per gli obiettivi

Le dichiarazioni di Pat Gelsinger sulla situazione geopolitica taiwanese hanno decisamente lasciato il segno. La mossa di TSMC, dal canto suo, non si è fatta assolutamente attendere, generando un botta e risposta tra Intel e TSMC sul futuro dell'industria.

Dopo aver appreso le parole del Presidente del colosso taiwanese, a intervenire è stato lo storico fondatore dell'azienda, il quale, senza mezzi termini, ha affermato che Gelsinger sarebbe troppo anziano per poter portare cambiamenti significativi in Intel. Nello specifico, non si tratta di un tiro di scherma poco elegante bensì di un riferimento allo statuto del produttore americano che prevede che la carica di CEO debba essere abbandonata al raggiungimento del 65esimo anno d'età.

Attualmente Pat Gelsinger ha 60 anni e in odor di 61, che arriveranno a marzo del 2022. L'altro riferimento di Morris Chang, fondatore di TSMC, è alle roadmap ufficiali di Intel, i cui obiettivi più ambiziosi sono fissati per il 2025, dall'Era Angstrom dei processi produttivi alle schede video Intel ARC Druid, di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento legato alla roadmap di schede video Intel ARC.

Proprio le schede video Intel ARC Druid saranno tra i prodotti più interessanti nel futuro a lungo termine dell'azienda, insieme alla loro preannunciata architettura Intel Xe-Next.