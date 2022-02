Intel, fondo da 1 miliardo per agevolare startup e aziende nella produzione di chip

Dopo aver celebrato l'arrivo dei primi strumenti nella nuova "Fab 34" di Intel in Irlanda, il produttore americano punta a creare un ecosistema di innovazione legato alle fonderie di chip istituendo un fondo da ben un miliardo di dollari.

Questa nuova iniziativa di Intel Capital e Intel Foundry Services nasce dall'esigenza di supportare con investimenti mirati "startup e le aziende affermate che creano tecnologie innovative per l'ecosistema delle fonderie di chip".

Come possiamo leggere anche nel comunicato ufficiale, questo fondo cercherà di aiutare tali realtà ad accelerare il cosiddetto time-to-market, ovvero l'arrivo sul mercato dopo aver progettato le proprie tecnologie, "spaziando dalla proprietà intellettuale (IP) agli strumenti software, dalle architetture di chip innovative alle tecnologie di packaging avanzate".

Questo fondo contribuirà offrendo:

Investimenti in equity delle startup più innovative .

. Investimenti strategici per accelerare la crescita dei partner.

Investimenti nell’ecosistema per sviluppare le capacità di innovazione che supportano i clienti di IFS.

Forte della sua eterogeneità in termini di offerta, Intel è, di fatto, l'unico produttore "a offrire IP ottimizzate per i principali ISA del settore: x86, Arm e RISC-V". In particolare, in merito all'ecosistema RISC-V, Intel proporrà tre tipi di offerta:

Prodotti di partner realizzati su tecnologie degli IFS.

Core RISC-V prodotti su licenza come IP differenziate.

Componenti Chiplet basati su RISC-V che utilizzano un packaging avanzato e interfacce chip-to-chip ad alta velocità.

Inoltre, un altro aspetto cruciale dell'offerta di Intel è rappresentato dalla piattaforma Open Chiplet, che consente di adottare un approccio modulare nella progettazione, spaziando dalle architetture system-on-chip a quelle system-on-package. Inoltre, la possibilità di "riutilizzare la proprietà intellettuale riduce anche i cicli di sviluppo, i tempi e i costi per immettere un prodotto sul mercato".