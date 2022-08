Intel va di fretta: tutte le CPU Raptor Lake arriveranno nel 2022

Solo una settimana fa, è spuntata in rete la presunta data di lancio delle CPU Intel Raptor Lake, che potrebbero essere presentate il 28 settembre prossimo all'evento Intel Innovation. Tuttavia, pare che Intel voglia rendere più rapido il rollout delle sue CPU di nuova generazione rispetto a quello dei processori Alder Lake.

A riportare la notizia è Tom's Hardware, che spiega che Intel vorrebbe rendere disponibili tutte le CPU Raptor Lake entro il 2022: ciò significa che, a differenza di quanto avvenuto finora, non assisteremo ad un lancio scaglionato dei processori, che riguarderà prima la serie K e poi tutte le altre linee di CPU. Al contrario, tutte le componenti di nuova generazione dell'azienda arriveranno sul mercato nello stesso momento.

La fonte della notizia sono alcune parole di Pat Gelsinger, CEO di Intel, che non lasciano molti dubbi sul fatto che tutta la lineup Raptor Lake arriverà nel 2022. Nello specifico, Gelsinger ha spiegato agli investitori che "con il mercato attuale, stiamo vedendo un rafforzamento del segmento premium sia per le aziende che per i consumatori. Vogliamo sfruttare il momento positivo per lanciare la nostra famiglia di prodotti next-gen, a partire dalle CPU Raptor Lake per desktop, da questo autunno. Le famiglia di processori mobili seguirà invece entro la fine dell'anno".

In altre parole, il CEO di Intel ha confermato che l'azienda è pronta a lanciare i suoi processori di tredicesima generazione già nel corso dell'autunno, probabilmente proprio durante l'evento Intel Innovation di settembre, mentre i processori per laptop saranno anticipati dal 2023 fino all'inverno del 2022, con un'uscita che potrebbe essere prevista per novembre o dicembre 2022.

Ciò che resta da capire, però, è se gli OEM rilasceranno laptop con CPU Raptor Lake nel 2022 o se, come spesso avviene, aspetteranno fino all'inizio del 2023, magari nel corso del CES di gennaio, per i propri annunci a riguardo.