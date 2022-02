Intel si lancia nel mercato delle GPU low-power: la conferma in un'offerta di lavoro

Dopo aver svelato nuovi dettagli sul suo chip per il mining, pare che Intel stia per entrare anche in un altro mercato hardware, ovvero quello delle GPU low-power per laptop. Stando ad un'offerta di lavoro pubblicata dall'azienda, infatti, Intel sarebbe pronta ad aprire un nuovo studio nel Regno Unito dedicato alle GPU low-power.

Che Intel guardi con attenzione al mercato delle schede video è un fatto assodato ormai da anni, specie da quando l'azienda ha annunciato le sue prime GPU Arc Alchemist, il cui arrivo nei negozi dovrebbe essere fissato entro il secondo o il terzo trimestre del 2022. Tuttavia, l'azienda di Santa Clara potrebbe ampliare ulteriormente la propria lineup di prodotti, andando oltre le schede grafiche per Desktop ed entrando nel mondo delle GPU low-power per PC portatili.

La notizia arriva a pochi giorni di distanza da un interessante rumor sulla prima GPU multi-chip di Intel, ed è emersa grazie ad un'offerta di lavoro pubblicata da Intel sul proprio sito web. L'offerta spiega che "stiamo costruendo un team completamente nuovo nel Regno Unito, il cui solo compito sarà quello di creare architetture e design di avanguardia per delle GPU low-power per i PC portatili di nuova generazione".

Insomma, l'offerta di lavoro lascia poco spazio alle interpretazioni, e conferma che, oltre alle GPU Arc Alchemist per desktop e alle GPU multi-chip, Intel sta lavorando anche a delle schede grafiche per laptop. Gli studi di Intel apriranno a Swindon, a circa 200 km da Cambridge e a circa 120 km da Londra, i due principali hub tecnologici del Regno Unito.

A quanto pare, Intel starebbe guardando agli sviluppatori delle GPU Mali di Arm, che hanno sede proprio nel Regno Unito e in Norvegia, a Trondheim, per rimpolpare il proprio organico europeo. Pare dunque che Intel voglia rivoluzionare la propria offerta di chip grafici per laptop, con delle nuove GPU low-power, che potrebbero sbarcare sul mercato nei prossimi cinque o sei anni.

Con ogni probabilità, la mossa dell'azienda si inscrive nei piani di espansione nel mercato di GPU di Raja Koduri, ex-dirigente Apple assunto nel 2017 a Santa Clara per supervisionare tutto il settore grafico dell'azienda. Koduri è stato uno dei più strenui difensori dell'idea delle GPU Arc negli ultimi anni, e giusto un paio di settimane fa ha spiegato che intende "portare milioni di GPU Intel ai giocatori" entro fine 2022.