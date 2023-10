Intel, la GPU ARC A580 sbarca ufficialmente sul mercato

A cavallo tra le A300 e le A700, finalmente Intel aggiunge al suo portfolio di schede video da gaming la a lungo rumoreggiata Intel ARC A580, GPU entry level dal prezzo molto interessante.

Proposte dai principali AIB di Intel, le A580 verranno prodotte da Gunnir, AsRock e Sparkle a un prezzo di partenza di 179 dollari.

La GPU, prodotta con architettura Xe HPG su nodo TSMC a 6 nanometri, vanta la presenza di 24 Xe Core (e altrettante Ray Tracing Unit) con una frequenza di 1700 MHz. Le unità XMX deputate all'accelerazione dell'IA sono invece 384, mentre il taglio di memoria scelto da Intel, unico, è di 8 GB di tipo GDDR6 (16Gbps) su bus a 256-bit e una banda di 512 GB/s.

Oltre a supportare il Ray Tracing, la scheda è in grado di sfruttare l'Intelligenza Artificiale per migliorare le prestazioni in gioco tramite tecnologia proprietaria Intel XeSS, nient'altro che il diretto competitor del DLSS di NVIDIA.

La scheda supporta fino a quattro output video contemporaneamente. Tre le DisplayPort presenti, con una risoluzione massima supportata di 8K/60, mentre l'unica HDMI sul retro supporta flussi video fino a 4K/60.

Nel frattempo, ricordiamo che il team blu è in forte fermento anche sul fronte dei processori, con la pubblicazione della lineup Raptor Lake Refresh in anticipo rispetto al lancio ufficiale.