Intel, prima delle GPU ARC c'era Larrabee: prototipo funzionante appare su eBay all'asta!

Se oggi si discute delle schede video Intel ARC Alchemist dal lancio previsto per fine 2022, diversi anni fa il team blu tentò di debuttare nel settore con Larrabee, un prototipo datato al 2008 dalla struttura alquanto particolare. Il tentativo fallì, ma oggi è apparsa su eBay quella che sembra essere “l'unica scheda Larabee funzionante al mondo”.

A sorpresa dei fan del colosso statunitense, su eBay Francia è apparso per qualche ora questo interessante prototipo di GPU Intel, contrassegnato come Engineering Sample (ergo modello disponibile esclusivamente in quanto unità per testing) e venduto poi a solamente 4.650 Euro. Viene difficile dubitare della autenticità del prodotto alla luce del feedback dato dagli utenti al venditore, pari al 100%.

Ma cos’era Larrabee, esattamente? Si tratta di una GPU che operava più come una sorta di ibrido tra CPU e GPU, con gran parte del lavoro eseguito su software piuttosto che su hardware grafico specializzato. L’obiettivo di allora per Intel era quello di offrire una scheda derivata dai progetti Pentium, capace di eseguire giochi e lavori grafici dal carico di lavoro notevole ottenendo effetti grafici al tempo ingestibili, come ray-tracing in tempo reale e la mappatura delle ombre irregolari.

Pensate un po’: il progetto era talmente vago che, stando ai primi piani di Intel, Larrabee avrebbe potuto gestire il suo sistema operativo internamente. Il tutto venne poi abbandonato nel 2009 in seguito ai primi test, i quali mostrarono prestazioni grafiche scarse in confronto a NVIDIA e ATI/AMD. L’approccio utilizzato nel 2008, però, oggi trova riscontro nei CUDA Core di NVIDIA; dunque, non si trattava di un progetto così anomalo. Insomma, resta un pezzo di storia che qualche fortunato e attento collezionista è riuscito ad aggiudicarsi.

À propos di Intel ARC, la prossima missione della società è fornire milioni di GPU ai gamer.