Intel, grandi novità con Lunar Lake: le CPU avranno design e architettura del tutto nuovi

Nelle scorse settimane, il leak della roadmap delle CPU Intel fino al 2024 ha svelato che quest'anno l'azienda pubblicherà un refresh dei processori Raptor Lake, mentre nel 2024 sarà la volta delle CPU Meteor Lake. Nel 2026, invece, sarà la volta di Lunar Lake, la sedicesima generazione di CPU Intel, che dovrebbero portare con sé enormi novità.

L'analista Ian Cutress, infatti, ha spiegato su Twitter che "Lunar Lake è un design rinnovato da cima a fondo, con una architettura delle CPU del tutto nuova, costruita mettendo al centro il rapporto performance/watt e i dispositivi mobili. Più informazioni saranno rilasciate [da Intel] dopo la comunicazione dei risultati finanziari dell'ultimo anno, il 26 gennaio".

Ricordiamo comunque che Lunar Lake arriverà tra molto tempo sul mercato: il lancio delle CPU Intel di sedicesima (o diciassettesima, a seconda di come saranno considerati i refresh di Raptor Lake) generazione non avverrà prima del 2026. Nei prossimi anni, infatti, dovrebbero arrivare le CPU Raptor Lake refresh (nel 2023), Meteor Lake (nel 2024) e Arrow Lake (nel 2025). Poiché mancano ancora diversi anni alla loro release, dunque, vi invitiamo a prendere tutte le speculazioni sulle CPU Lunar Lake con le pinze, almeno finché non ci sarà una conferma ufficiale da parte di Intel.

Tuttavia, Cutress ha spiegato che le informazioni che ha riportato provengono da una fonte affidabile, l'Executive Vice President del Client Computing Group di Intel Michelle Johnston Holthaus. Holthaus avrebbe dunque confermato che Intel stravolgerà design e architettura dei suoi processori solo nel 2026, prefigurando per i prossimi tre anni una serie di update piuttosto conservativi.

La nuova architettura, comunque, sarà pensata per le CPU per laptop e per altri dispositivi mobili, ponendo particolare enfasi sulle performance per watt dei processori, in modo da garantire un elevato risparmio energetico e una maggiore longevità dei dispositivi che li utilizzano. Non è chiaro se si tratti di una cattiva notizia per i videogiocatori su PC o meno: d'altro canto, sembra piuttosto improbabile che Intel dica addio al settore gaming in futuro.