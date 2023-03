Intel guarda ai professionisti: ufficiale Intel vPro per Raptor Lake

A un anno esatto dal lancio della piattaforma Intel vPro per Alder Lake, il team blu ha annunciato grandi novità per i professionisti alla ricerca di notebook prestanti, affidabili e sicuri basati sulla tredicesima generazione di processori Intel.

"Da quasi due decenni siamo impegnati nella nostra mission di fornire prodotti e tecnologie in grado di sostenere le attività delle aziende e la produttività dei dipendenti", ha spiegato Stephanie Hallford, VP di Intel per la divisione Client, che prosegue spiegando come "con i processori Intel Core di tredicesima generazione la piattaforma vPro rimane il fondamento primario per i computer professionali, grazie alla migliore sicurezza, gestibilità e prestazioni".

Ricordiamo che la piattaforma Intel vPro rimane un punto di riferimento assoluto per i professionisti e le aziende, grazie a un livello più elevato di sicurezza e prevenzione di minacce e intrusioni rispetto alle classiche macchine consumer.

In particolare, la nuova generazione riesce a ridurre il potenziale di attacco del 70% rispetto a un PC di 4 anni fa, garantendo al contempo un parco hardware più veloce e affidabile. È il caso di Raptor Lake, che migliora enormemente l'esperienza rispetto a un PC tradizionale privo di architettura ibrida, in termini di prestazioni, efficienza e potenzialità in multitasking, fiore all'occhiello della proposta di Intel.

Ovviamente è anche garantito il supporto ai più recenti standard di connettività, WiFi 6E in primis, ma anche di espansione, con Thunderbolt 4 in prima linea. Insomma, novità di rilievo per una Intel che è tornata a crescere nel mercato delle CPU, segno evidente di come il giusto mix tra innovazione e programmazione possa fare la differenza anche davanti a competitor particolarmente agguerriti.