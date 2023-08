Intel i7-14700K, mostro di performance e consumi? Eccolo contro il 13700K

Abbiamo da poco osservato i primi benchmark dell'i9-14900K e dell'i7-14900K, I top di gamma della prossima generazione Intel Core e molto probabilmente anche l'ultima prima del famigerato rebranding.

In queste ore, tuttavia, a questi punteggi si sono aggiunti nuovi interessanti benchmark sintetici del "piccolo" Intel Core i7-14700K, che curiosamente è stato ribattezzato "13700K SUPER PRO MAX PLUS ULTRA OC" o semplicemente "13700KS", con ogni probabilità per evitare problemi all'autore in merito a eventuali NDA. Tuttavia, la sua reale identità è facilmente intuibile dalla configurazione di core, con un cluster da 8 P-Core e uno da 12 E-Core, che indicano in maniera inequivocabile i vociferati 20 Core dell'Intel Core i7-14700K.

Quanto ai benchmark, si parla di un salto tra il 15 e il 20% paragonandolo al suo predecessore Intel Core i7-13700K, che abbiamo da poco recensito anche su queste pagine.

Su CPU-Z si parla di 12422 contro 14992 punti in Multi Core, mentre in Single Core si passa da 873 a 909 punti.

Su Cinebench R23, invece, la differenza in Single Core è minima, da 2057 a 2149 punti, mentre si amplia in Multi Core, passando dai 30811 punti del 13700K ai 35214 del 14700K.

Purtroppo, se già il 13700K non era un "mostro" di efficienza, il 14700K non sarà da meno trattandosi di un refresh e su AIDA questo è piuttosto evidente, con un aumento di 30W rispetto ai 230 di Raptor Lake e un nuovo totale di circa 260W.