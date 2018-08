Intel i9 9900K, i7 9700K e i5 9600K: in arrivo le CPU di nona generazione, le specifiche

Intel è quasi pronta a svelare la sua nuova generazione di processori, la nona, in arrivo a ottobre. La lineup iniziale dovrebbe essere basata tutta su processori della serie “K”, quindi sbloccati e pronti per l’overclock.

In tutto dovrebbero essere tre le varianti in arrivo, si parte dal più potente i9-9900K e si passa poi all’i7-9700K, per finire con l’i5-9600K. Causa il ritardo nell'implementazione del processo produttivo a 10 nm, anche questa generazione manterrà quello a 14 nm, segno che le differenze prestazionali non dovrebbero essere troppo elevate. Buone notizie arrivano anche dal chipset compatibile con le nuove CPU: Intel ne creerà uno nuovo, lo Z390, ma anche gli attuali Z370 dovrebbero essere compatibili.

Passando alle descrizione dei nuovi processori, tutti e tre hanno un TDP di 95W, unica specifica in comune. Il Core i9-9900K offre infatti 8 Core e 16 Thread, con una frequenza Base di 3.6 GHz e 16 MB di cache. Interessante il dato delle frequenze turbo, differenziato in base al numero di core su cui agiscono: fino a 2 Core possono arrivare a 5 GHz, 4 invece a 4.8 GHz e 6-8 core possono invece toccare quota 4.7 GHz. Il Core i7-9700K utilizza invece 8 Core senza Hyper-Threading, sempre con frequenza base di 3.6 GHz ma con 12 Mb di cache. In questo caso sono addirittura quattro i livelli delle frequenze turbo: si parte da 4.9 GHz su un singolo core fino ad arrivare a 4.6 GHz su tutti i core a disposizione. Infine, l’i5-9600K dovrebbe offrire 6 Core con frequenza base di 3.1 GHz, mentre la modalità Turbo parte dai 4.6 GHz su un solo Core per arrivare a 4.3 GHz su tutti e sei. I dati non sono ancora ufficiali, ma nelle prossime settimane dovrebbero arrivare ulteriori conferme sulla nuova generazione di CPU.