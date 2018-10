Intel i9 9900K, i7 9700K, i5 9600K in vendita in Italia: ecco i primi prezzi

Direttamente dal rivenditore online specializzato in modding Drako, arrivano le prime indicazioni per quelli che potrebbero essere i prezzi italiani della nuova generazione di processori Intel.

Precisiamo che non si tratta ancora di prezzi ufficiali, dal momento che Intel, come si può vedere nella diapositiva che vi proponiamo in calce, ha solo dato indicazioni sui prezzi retail. Tuttavia, ci consentono comunque di ottenere una panoramica sulle fasce di prezzo.

Per l'Intel i5-9600K, composto da 6 core fisici 9MB di cache L3 ed una frequenza di base di 3,7 GHz che in Turbo Boost arriva a 4,6 GHz utilizzando un singolo core, Drako parte da 419,99 Euro.

Prezzo più alto per l'Intel i7-9700K, che dispone di 8 core fisici, 12MB di cache L3 e frequenza di clock di 3,6 GHz che in modalità Turbo Boost arriva a 4,9 Ghz. In questo caso il prezzo pubblicato dal rivenditore è di 559,90 Euro.

Chiudiamo con l'i9-9900K, il modello di fascia più alta tra i tre che dispone di 8 Core e 16 Thread, a cui si aggiungono 16MB di cache L3, frequenza di base di 3,6 GHz che in Turbo Boost arriva a 5 GHz grazie al processo produttivo a 14nm++. Drako lo propone in vendita al prezzo di 669,90 Euro.