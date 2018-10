Intel i9-9900K, i7-9700K e i5-9600K ufficiali: i dettagli sulle CPU di nona generazione

Come ampiamente anticipato in queste pagine, Intel ha scelto la giornata di oggi per presentare le sue nuove CPU di nona generazione. Le novità sono particolarmente interessanti, andiamo a scoprirle assieme.

Ebbene, i9-9900K possiede 8 Core e 16 Thread, 16MB di cache L3 e una frequenza base di 3,6 GHz, che arriva a 5 GHz in Turbo Boost utilizzando un singolo core. Questo grazie anche al processo produttivo 14nm++. Il TDP è di 95 watt, mentre il prezzo è di 488 dollari negli USA (circa 425 euro al cambio attuale).

i7-9700K è privo di Hyper-Threading e dispone di 8 Core fisici, 12MB di cache L3 e una frequenza base di 3,6 GHz, che arriva a 4,9 GHz in Turbo Boost utilizzando un singolo core. Il TDP è anche qui di 95 watt, mentre il costo è di 374 dollari (circa 325 euro al cambio attuale).

i5-9600K, anch'esso privo di Hyper-Threading, possiede di 6 Core fisici, 9MB di cache L3 e una frequenza base di 3,7 GHz, che arriva a 4,6 GHz in Turbo Boost utilizzando un singolo core. Il TDP è anche qui di 95 watt, mentre il costo è di 262 dollari (circa 228 euro al cambio attuale).

Tutte le nuove CPU dispongono di maggiori margini in termini di overclock rispetto alle serie precedenti, visto che, al posto della pasta termica, presentano una saldatura tra il die e l'heatspreader.

Nel corso dell'evento, Intel ha fatto vedere anche le nuove schede madri con chipset Z390, garantendo comunque che i succitati processori funzionano tranquillamente, dopo apposito aggiornamento del BIOS, anche con le motherboard della serie 300.

I modelli in questione, ovvero quelli con moltiplicatore sbloccato, sono disponibili da oggi per il preordine, mentre la disponibilità è fissata per il prossimo 19 ottobre.