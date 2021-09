Intel inarrestabile: ecco Loihi 2, il nuovo chip organico con 1 milione di neuroni

Intel ha annunciato finalmente la seconda generazione di chip organici Loihi. Tra le grandi novità, una chiara strategia che mira ad accelerare il processo di democratizzazione di questa tecnologia, puntando a una rapida adozione da parte degli sviluppatori.

A bordo di Intel Loihi 2 troviamo un milione di neuroni, un'architettura biologica che fa capolino al settore dei chip neuromorfici. Una straordinaria tecnologia, attualmente ancora in via di sviluppo ma decisamente in una fase più avanzata che mai.

A far particolarmente rumore è l'annuncio del nuovo Open Framework Lava che mira a far avvicinare alla tecnologia quanti più sviluppatori possibile.

"Loihi 2 e Lava raccolgono intuizioni da diversi anni di ricerca collaborativa attraverso l'utilizzo di0 Loihi. Il nostro chip di seconda generazione migliora notevolmente la velocità, la programmabilità e la capacità dell'elaborazione neuromorfa, ampliandone l'utilizzo nelle applicazioni di calcolo intelligente con limiti di potenza e latenza. Abbiamo reso Lava open source per rispondere alla necessità di convergenza software, benchmarking e collaborazione multipiattaforma sul campo e per accelerare i nostri progressi verso la redditività commerciale", così Mike Davies, direttore dell'Intel Neuromorphic Computing Lab.



Di fatto, i chip neuromorfici rappresentato un enorme step evolutivo per l'informatica. Il processore Loihi 2 è stato prodotto, tra l'altro, attraverso il nodo Intel 4 di nuova generazione sfruttando la tecnologia EUV, che ha permesso un enorme balzo in avanti in termini anche strutturali. A proposito di traguardi, si vocifera che i processori Meteor Lake avranno un Neural Engine.