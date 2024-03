Intel investe in Europa: due Fab in arrivo in Germania, produrranno chip a 1 nm

La corsa di Intel verso i chip a 1 nm continua: dopo l'annuncio dei nodi Intel 18A, Intel 14A e Intel 10A, tutti in arrivo entro il 2028, il Team Blu ha dato il via al progetto di due Fab di chip in Germania, che diventeranno operative nel corso del 2027. L'azienda di Santa Clara, dunque, continua a investire in Europa, soprattutto per i suoi nodi più avanzati.

Come spiegano HardwareLuxx e Heise.de, le nuove Fab di Intel sorgeranno a Magdeburgo, città della Sassonia-Anhalt, nella Germania centro-settentrionale. Non è chiaro come il nuovo impianto impatterà sui progetti della Fab Intel in Veneto, anche se è possibile che tra le due linee produttive non vi sia alcun tipo di concorrenza interna: probabilmente, infatti, le Fab tedesche si specializzeranno nei nodi ad alto tasso di innovazione, mentre quella italiana potrebbe focalizzarsi sui processi produttivi cosiddetti "maturi".

In effetti, il Team Blu aveva già confermato che le Fab Intel in Germania sarebbero state le più avanzate mai costruite dall'azienda. Dopo il reveal dei nodi al di sotto dei due nanometri avvenuto la scorsa settimana, però, la compagnia ha aggiunto che a Magdeburgo verranno prodotti chip con i nodi Intel 14A e Intel 10A, i più avanzati attualmente in programma nella roadmap di Intel. Le Fab dovrebbero dunque diventare operative per la fine del 2027, quando è previsto anche l'inizio della produzione dei chip a 1 nm.

Nelle scorse ore, Intel ha pubblicato anche i progetti delle due Fab - rispettivamente chiamate Fab 29.1 e Fab 29.2. Le immagini sono consultabili sul sito web di Tom's Hardware, che riporta che l'area dell'impianto sarà di circa 81.000 metri quadrati: i due edifici saranno alti ben 36,7 metri e saranno composti da ben sei piani, di cui almeno uno completamente interrato.