Intel, ancora investimenti in Europa: 30 miliardi in Germania per due fabbriche

A pochi giorni dall’annuncio del nuovo impianto Intel in Polonia, Intel continua a puntare sull'Europa ed ha annunciato un investimento da 30 miliardi di Euro in Germania per la realizzazione di due fabbriche specializzate in wafer per chip a Magdeburgo.

Il Governo della Germania dal suo canto contribuirà con una serie di incentivi per un valore complessivo di 9,9 miliardi di Euro secondo la stampa locale.

Arriva quindi a compimento un progetto di cui si era iniziato a parlare già lo scorso anno, sebbene l’entrata in attività è prevista tra quattro o cinque anni, dopo l’approvazione della Commissione Europea degli incentivi previsti dal Chips Act.

Continuano quindi gli investimenti nei paesi esteri di Intel: dopo quello in Polonia infatti la società ha annunciato un nuovo impianto in Israele da 25 miliardi di Dollari nella città di Kiryat Gat, che dovrebbe entrare in funzione entro il 2027 e sarà operativo almeno fino al 2035.

Si attendono novità anche dal fronte Italia: come noto tra la società americana ed il Governo è in corso un’interlocuzione e nella stessa nota diffusa qualche giorno fa, riguardante la fabbrica polacca, Intel aveva spiegato che l’impianto in questione non sostituisce quello “oggetto di interlocuzioni aperte con il Governo Italiano”, il cui impianto riguarderà un “diverso processo nell’ambito della fase di back-end della produzione, con tecnologie nuove ed innovative”.