Intel Iris Xe, la scheda grafica desktop non sarà compatibile con chip AMD

Intel nella giornata di ieri ha lanciato ufficialmente la sua prima scheda grafica Iris Xe pensata al mondo dei computer desktop di fascia bassa. Una dichiarazione rilasciata al sito Legit Reviews ha chiarito però che tale GPU non apparirà in sistemi basati su processore AMD in quanto avrà bisogno di un BIOS specifico.

L’affermazione del portavoce di Intel è la seguente: “La scheda aggiuntiva Iris Xe sarà accoppiata con processori desktop Intel® Core ™ di nona generazione (Coffee Lake-S) e di decima generazione (Comet Lake-S) e chipset Intel (R) B460, H410, B365 e H310C -basate su schede madri e vendute come parte di sistemi preconfigurati. Queste schede madri richiedono un BIOS speciale che supporti Intel Iris Xe, quindi le schede non saranno compatibili con altri sistemi”.

Questo BIOS UEFI ad hoc sarà disponibile solamente per piattaforme desktop Intel Coffee Lake-S e Comet Lake-S, dunque i sistemi AMD risultano ufficialmente esclusi dalla gamma di prodotti compatibili.

L’obiettivo del colosso statunitense sarebbe dunque quello di “migliorare ciò che è disponibile sui PC tradizionali” offrendo componenti di fascia bassa in grado di offrire performance adeguate a un prezzo piuttosto competitivo. La scheda grafica desktop Iris Xe è solamente il primo modello che segue questo approccio, offrendo anche il supporto multi-display e l’accelerazione hardware in maniera migliorata rispetto alla maggior parte dei suoi chip con scheda grafica integrata.

L’azienda di Santa Clara intanto sta lavorando per lanciare la serie di CPU ibride Alder Lake entro settembre 2021, che dovrebbe giungere sul mercato con un socket completamente nuovo.