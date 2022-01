Intel, le istruzioni AVX-512 verso l'addio su Alder Lake con un aggiornamento

Nella nostra recensione di i9-12900K e i5-12600K abbiamo constatato come l'architettura ibrida sia stata una mossa decisamente vincente per Intel, in termini di operazioni in multitasking, bilanciamento energetico e prestazioni complessive.

Eppure, qualcuno sul web era riuscito ad abilitare le Istruzioni AVX-512, che comportavano un corposo incremento delle prestazioni con un ulteriore guadagno in termini di efficienza energetica. Il prezzo da pagare? Occorreva disabilitare del tutto gli E-Core, vale a dire i cluster di Core ad alta efficienza.

Con questa mossa, i nuovi processori Alder Lake potevano diventare delle macchine da lavoro particolarmente interessanti nell'elaborazione dati entry level ma, con l'arrivo dei nuovi processori Alder Lake non-K, tra le anticipazioni di Intel al CES 2022, l'azienda sembra fortemente intenzionata a rimuovere questa possibilità. Una mossa tutto sommato giustificabile dal punto di vista commerciale, dal momento che gran parte della lineup in arrivo potrebbe non avere affatto architettura E-Core, ma soltanto Core ad alte prestazioni.

Secondo quanto riportato dalla fonte, Intel si sarebbe già adoperata con i principali produttori partner di schede madri con chipset Serie 600 per la distribuzione di un aggiornamento firmware che rimuova del tutto questa possibilità.

Non è ancora possibile stabilire quanto di ciò andrà a concretizzarsi, ma immaginiamo che più di qualcuno preferirà non aggiornare affatto, fermo restando che le schede madri di nuova produzione saranno presumibilmente già aggiornate di fabbrica.