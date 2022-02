Intel si lancia nel mondo della blockchain: acceleratori per Argo, BLOCK e GRIID

Come preannunciato solo qualche giorno fa dallo stesso Raja Koduri, Intel si sta lanciando nel mondo blockchain per dare un contributo a quello che viene considerato il vero spartiacque tra l'informatica tradizionale e una nuova generazione.

Per questo motivo, raccogliamo le nuove dichiarazioni dello stesso Koduri, senior vice president e general manager, Accelerated Computing Systems and Graphics Group, Intel Corporation, il quale ha affermato che "Intel si impegnerà e promuoverà un ecosistema per la blockchain aperto e sicuro, aiutando a far crescere questa tecnologia in maniera responsabile e sostenibile. Siamo coscienti del fatto che alcune blockchain richiedono enormi quantità di potenza di calcolo, che si trasforma in un’immensa richiesta di energia. I nostri clienti richiedono soluzioni scalabili e sostenibili ed è per questo che stiamo concentrando i nostri sforzi verso lo sviluppo di tecnologie di calcolo ad alta efficienza energetica che consentano alla blockchain di realizzare appieno il proprio potenziale".

Non mancano, naturalmente, le prime scadenze della roadmap di Intel in questa nuova avventura con il suo Custom Compute Group e l'annuncio dei primi accordi già siglati con alcune importanti realtà del settore: "Il nostro acceleratore di blockchain sarà disponibile nel corso di quest’anno. Stiamo collaborando direttamente con i clienti che condividono i nostri obiettivi di sostenibilità. Argo Blockchain, BLOCK e GRIID Infrastructure sono tra i primi utilizzatori di questo nuovo prodotto". Immancabili, poi, alcune rassicurazioni per gli utenti interessati al mercato consumer. Infatti, "questa architettura è implementata su un minuscolo supporto di silicio, assicurando che abbia un impatto minimo sull’attuale fornitura di prodotti di Intel".

Un annuncio atteso da molti nel settore, che di fatto risuona come una consacrazione definitiva della tecnologia blockchain come parte integrante dell'informatica del prossimo futuro. Negli ultimi giorni non sono mancate novità anche dal punto di vista del settore professionale, con Intel che sembra voler introdurre le microtransazioni sulle CPU, per sbloccarne l'intero potenziale.