Intel al lavoro sulle CPU Sapphire Rapids: i benchmark parlano di 20 core e 40 thread

I processori Intel Sapphire Rapids per il mercato server e consumer sono ancora distanti, dato che le ultime roadmap del colosso di Pat Gelsinger diffuse in rete parlavano dell’avvio della produzione per il secondo trimestre del 2022. Eppure, sul database Geekbench sono già apparsi i primi benchmark che svelano alcuni dettagli interessanti.

Stando a un tweet pubblicato da BenchLeaks, infatti, su Geekbench 4 è apparso un sistema con due CPU Intel “Family 6 Model 143 Stepping 2”, ovvero proprio della famiglia Sapphire Rapids: si parla di 20 core e 40 thread per singolo processore, assieme a 75 MB di cache L3, 20 MB di cache L2 e una velocità di clock base pari a 1,5 GHz, mentre in boost dovrebbe toccare addirittura i 4,7 GHz. Una frequenza che risulta essere piuttosto insolita per un processore server, ma che dovrebbe rimanere alla portata delle CPU Sapphire Rapids lato consumer. Di conseguenza, c’è ancora un po’ di confusione relativamente a questi benchmark.

Ciononostante, vediamo i punteggi ottenuti: si parla di 1340 punti nei test single-core e 31666 nei test multi-core, ovvero l’81.1% in meno rispetto al processore rivale AMD Ryzen 5800X lato single-core e il 23,3% in meno lato multi-core. Considerati i 20 core e 40 thread e questa differenza decisamente abissale, la succitata frequenza di 4,7 GHz risulta ancora più strana. Il nostro consiglio, dunque, rimane quello di prendere tali numeri con le pinze; se non altro, è un primo, interessante segnale di quello che potrebbe essere il futuro firmato Intel.

Restando in tema Intel, giusto oggi la società ha annunciato il ritiro di tre serie di processori; o ancora, a fine giugno sono apparsi in rete i socket LGA-18XX per CPU Meteor Lake.