Intel, leak anticipa le prossime CPU: Raptor Lake Refresh a ottobre, Meteor Lake nel 2024

Le prime schede madri compatibili con Intel Raptor Lake Refresh sono già in commercio, perciò il lancio delle nuove CPU del Team Blu sembra ormai dietro l'angolo. Oggi, un popolare leaker ha confermato questa ipotesi, svelando la finestra d'uscita dei processori Raptor Lake di Intel la cui release potrebbe essere più vicina del previsto.

Il leaker ECSM, che purtroppo scrive solo in cinese, ha spiegato su Bilibili che Raptor Lake Refresh arriverà ad ottobre in tutto il mondo. Nelle scorse settimane, infatti, Intel ha iniziato a sostituire il packaging degli Intel Core i9-13900K e i9-13900KS con un box dal feeling meno "premium", una prassi per l'azienda quando ci si avvicina al lancio di una nuova generazione di CPU.

Secondo ECSM, Intel rilascerà Raptor Lake in due ondate. La prima sarà quella delle CPU della serie K, dedicata al gaming e alle alte performance, che arriverà nel mese di ottobre. La linea non-K, invece, verrà lanciata tra novembre e dicembre, in modo da non cannibalizzare le vendite delle CPU di fascia più alta ma da arrivare comunque sugli scaffali dei negozi entro la stagione natalizia.

Se la data fosse corretta, la presentazione delle CPU Intel Raptor Lake Refresh potrebbe effettivamente avvenire durante l'evento Intel Innovation del 19-20 settembre 2023, con la commercializzazione dei processori che potrebbe seguire di due o tre settimane il loro annuncio ufficiale. In ogni caso, è improbabile che la nuova generazione di CPU Intel porti con sé grandi cambiamenti o miglioramenti in termini di performance rispetto alla precedente.

Secondo ECSM, tuttavia, Raptor Lake Refresh introdurrà almeno un processore del tutto nuovo, con una configurazione basata su 8 P-Core e 12 E-Core: dovrebbe trattarsi di un prodotto "a metà" tra gli Intel Core i7 di nuova generazione, con 8 P-Core e 8 E-Core, e gli i9, con 8 P-Core e 16 E-Core.

Infine, il leaker cinese ha confermato che Intel Meteor Lake arriverà solo su laptop e altri dispositivi mobili: la quattordicesima generazione di CPU Intel, dunque, non comprenderà alcun processore desktop, poiché la proposta per PC fissi verrà demandata ai refresh di Raptor Lake. Per ECSM, comunque, Meteor Lake debutterà solo al CES 2024, quando verranno svelati i primi laptop con l'architettura di nuova generazione di Intel.