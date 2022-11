Intel, leak fa luce sulle prossime CPU: svelato Core Count di Meteor Lake e Arrow Lake

A pochi giorni dal leak delle specifiche tecniche dei processori Intel Meteor Lake, un nuovo rumor relativo ai processori next-gen del colosso di Santa Clara sembra spiegare che in futuro arriveranno ben tre nuove famiglie di CPU Intel per desktop: accanto a Meteor Lake, infatti, troveremo anche Arrow Lake e un refresh di Raptor Lake.

L'indiscrezione è stata pubblicata dal leaker Enthusiast Citizen su Bilibili. Innanzitutto, l'insider cinese spiega che Intel non abbandonerà Raptor Lake tanto presto, dal momento che per quasi tutto il 2023 le CPU lanciate lo scorso mese rimarranno le più avanzate in commercio. Per questo stesso motivo, nel terzo trimestre del 2022, o comunque dopo la metà dell'anno, Intel dovrebbe lanciare un refresh di alcune CPU Raptor Lake.

Il refresh dovrebbe essere effettuato tramite una versione avanzata del nodo Intel 10ESF e dovrebbe garantire circa 100 o 200 MHz di clock in più su tutte le nuove CPU in uscita. Tra queste, forse, dovrebbe trovarsi anche il rumoreggiato Intel Core i9-13900KS. In ogni caso, i processori mid-gen saranno tutti compatibili con lo stesso socket utilizzato per l'architettura Raptor Lake "base".

Per quanto riguarda Meteor Lake, Enthusiast Citizen conferma che Intel ridurrà il numero di P-Core delle CPU, mantenendo invece invariato il numero di E-Core e modificando l'architettura di entrambe le tipologie di Core. Al massimo, le CPU Meteor Lake arriveranno ad un totale di 22 Core, di cui 6 P-Core e 16 E-Core: questa configurazione, probabilmente quella dell'Intel Core i9-14900K, sarà la stessa anche per le versioni KS e KF della stessa CPU, con un TDP rispettivamente di 125, 65 e 35 W.

Ogni CPU Meteor Lake, poi, avrà una iGPU con 4 Xe Core e 64 EU (o 512 ALU). Si tratta di una grafica integrata adatta alle operazioni più leggere, con una configurazione non troppo distante dalla scheda grafica entry-level Intel Arc A310.

Infine, Arrow Lake aumenterà di nuovo i Core, mantenendo invariata l'architettura usata per Meteor Lake (salvo poche rifiniture di dettaglio), tornando allo stesso numero di Core della generazione Raptor Lake. Per questo, la CPU top di gamma, ovvero l'Intel Core i9-15900K, avrà un totale di 24 Core, di cui 8 P-Core e 16-Core, insieme ad una iGPU identica a quella di Meteor Lake.