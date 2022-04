Intel, la lineup Alder Lake si espande: spuntano le CPU Alder Lake-X

A solo un paio di settimane dall'uscita dell'Intel Core i9-12900KS, sembra che Intel stia per ampliare ulteriormente la lineup di CPU Alder Lake con una serie di processori ancora sconosciuta dal codename Alder Lake-X. Le CPU sono infatti state reperite nel database del popolare tool di diagnostica AIDA64.

Le nuove CPU Alder Lake-X, comparse per la prima volta nella versione 6.60.5944 di AIDA64, lanciata nelle scorse ore, dovrebbero essere i processori Intel Alder Lake di nuova generazione pensati per l'HEDT, o High-End Desktop. Per il momento, tuttavia, Intel non ha ancora ufficializzato l'esistenza di una o più CPU dal nome Alder Lake-X.

Bisogna inoltre considerare che Intel è stata lontana dal mercato HEDT per lungo tempo, lasciandolo essenzialmente nelle mani di AMD: tuttavia, è anche possibile che l'ottimo successo commerciale delle CPU Alder Lake abbia convinto il colosso di Santa Clara a rientrare nel mercato high-end, specie in concomitanza con il calo della disponibilità di CPU AMD Ryzen Threadripper delle ultime settimane, causato da una riduzione globale delle scorte di chip che sembra aver particolarmente colpito AMD.

L'ultima CPU HEDT di Intel, comunque, è stato il processore Cascade Lake-X del 2019, realizzato con architettura a 14 nm e dotato di un massimo di 18 Core. Invece, i processori Alder Lake sono prodotti con nodo Intel 7 a 10 nm: per questi, gli Alder Lake-X potrebbero rappresentare una versione delle CPU Alder Lake dotata di più Core ma priva di Core Gracemont, che potrebbero rivelarsi inutili in campo HEDT.

Intanto, però, sembra che Intel possa anche lanciare le CPU HEDT Sapphire Rapids-X, che per la loro architettura potrebbero essere più funzionali al campo dell'High-End Desktop rispetto ai processori basati sull'architettura Alder Lake. Resta dunque da capire come Intel farà convivere tra loro le due serie di CPU per datacenter e workstation, ma anche come queste ultime se la caveranno a confronto con gli AMD Ryzen Threadripper Pro 5000, che al momento dominano il mercato dell'HPC.