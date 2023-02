Intel, la lineup Raptor Lake si espande ancora: le CPU della Serie T sono in vendita

Mentre sul mercato cinese arrivano gli Intel Core i7-13790F e i5-13490F, nel resto del mondo debutta un'altra sotto-serie delle CPU con architettura Raptor Lake. Nelle scorse ore, infatti, Intel ha lanciato i nuovo processori di Serie T, pensati per offrire un'alternativa a basso consumo energetico alle altre CPU della linea Raptor Lake.

A mettere in vendita le CPU è stato inizialmente il retailer tedesco CaseKing, ma è probabile che, nelle prossime ore, anche altri rivenditori internazionali inseriscano i nuovi processori nel proprio listino. Tra le CPU appena lanciate troviamo gli Intel Core i9-13900T, i7-13700T, i5-13600T, i5-13500T, i5-13400T e i3-13100T. Tutti questi chip, in origine, dovevano essere lanciati lo scorso mese, ma la loro commercializzazione è stata posticipata all'ultimo per ragioni ancora ignote.

La particolarità di queste CPU è il loro ridotto consumo energetico, con un TDP da 35 W su tutta la lineup. In generale, i processori Raptor Lake della linea T non sono pensati per il gaming ad alte prestazioni, ma per essere inseriti in un case di piccole dimensioni, magari in mini-PC senza sistemi attivi di raffreddamento pensato per svolgere compiti tutto sommato leggeri.

In termini tecnici, però, le CPU della linea T hanno la stessa configurazione dei Core e la stessa Cache degli Intel Core Raptor Lake "vanilla". Per esempio, l'Intel Core i9-13900T ha 24 Core, divisi in 8 P-Core e 16 E-Core, con 32 MB di Cache L2 e 36 MB di Cache L3: la frequenza della CPU è di 1,1 GHz di base, con boost fino a 5,3 GHz. La CPU viene venduta a 629 Euro.

L'Intel Core i3-13100T, la proposta a prezzo più basso dell'intera lineup, invece, ha un prezzo appena inferiore ai 150 Euro e vanta una configurazione con 4 soli P-Core e senza E-Core, insieme a 5 MB di Cache L2 e 12 MB di Cache L3. La frequenza base della CPU è di 2,5 GHz, con un boost fino a 4,2 GHz.