Intel Lunar Lake in arrivo nel 2024: ci saranno anche le schede video Battlemage?

Nel corso del 2024, Intel lancerà le CPU Lunar Lake, ovvero i suoi nuovi processori per laptop e PC handheld. In parallelo, inoltre, arriveranno i chip Arrow Lake per PC desktop e, forse, anche le GPU Intel Arc Battlemage. Ora, invece, è la iGPU dei processori Lunar Lake a svelarsi sul web: i primi dettagli sono comparsi nelle patch Linux di Intel.

Come spiega WCCFTech, la iGPU delle CPU Lunar Lake avrà architettura Xe2, la stessa delle schede video discrete Intel Arc Battlemage. Ciò lascia pensare che i processori Lunar Lake faranno il loro debutto sul mercato internazionale in parallelo alle GPU Battlemage o, al più tardi, qualche mese dopo rispetto a queste ultime: ciò ci fa ipotizzare un lancio nella seconda metà del 2024 per le schede video di nuova generazione del Team Blu e uno al più tardi all'inizio del 2025 per le CPU laptop next-gen della stessa azienda.

D'altro canto, come già successo per l'architettura Xe delle grafiche Arc Alchemist, anche l'architettura Xe2 sarà disponibile sia per laptop che per desktop, sia in forma integrata che in forma discreta. Si tratta di una notizia davvero ottima, dal momento che, secondo i rumor, Battlemage sarà un grande passo avanti rispetto ai chip della linea Arc Alchemist.

Il salto dovrebbe dipendere in particolare dal supporto per la tecnologia Adaptive Sharpening Filter di Intel, che dovrebbe permettere una maggiore nitidezza degli output video. Ciò significa che le GPU Battlemage dovrebbero garantire la visualizzazione di video e immagini in alta qualità, ma anche delle maggiori performance nel campo del gaming, con un livello di pulizia visiva maggiore anche nelle grafiche integrate e nelle GPU di fascia bassa, specie a fronte dell'utilizzo di tecnologie di upscaling come l'XeSS di Intel. Proprio per questo, l'architettura Xe2 e le iGPU che la utilizzeranno risultano estremamente interessanti per il gaming in mobilità.

Sembra inoltre che la funzione di Adaptive Sharpening Filter potrà essere ritoccata manualmente dagli utenti, che potranno impostare il filtro su un valore compreso tra zero (nessun aumento della nitidezza) e 255 (aumento massimo della nitidezza). Anche l'area di applicazione del filtro, inoltre, potrà essere impostata dall'utente, evitando l'aumento eccessivo della nitidezza in alcuni contesti pur mantenendo i benefici una qualità maggiore dell'output video in tutti gli altri applicativi.