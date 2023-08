Intel Lunar Lake, spuntano le prime informazioni: nuovi Core e nodo a 1,8 nanometri

Tutti sappiamo che le CPU Intel Meteor Lake sono in arrivo e che, probabilmente, verranno presentate nel mese di settembre insieme ai "refresh" dei processori Raptor Lake per Desktop. Nel 2025, invece, sarà la volta delle CPU Intel Lunar Lake, il prossimo grande aggiornamento delle componenti del Team Blu, con tanto di nuova architettura dei Core.

Benché a separarci da Lunar Lake siano ben due generazioni di processori Intel (non solo Meteor Lake in arrivo in autunno, ma anche Arrow Lake in uscita a fine 2024 o inizio 2025), pare che le prime informazioni ufficiose sulla sedicesima generazione di CPU Intel siano trapelate in rete nelle corse ore, grazie ad un post su X di InstLatX64.

Il leaker, infatti, ha spiegato che l'ultimo aggiornamento del progetto Intel PerfMon, che raccoglie una lunga serie di dati e di sistemi di monitoraggio per le CPU del Team Blu, aggiunge il supporto alle CPU Lunar Lake in arrivo nel 2025, forse in vista dei primi test sperimentali delle build di prova di queste ultime. InstLatX64 ha anche fornito degli screenshot che dimostrano la presenza di alcuni riferimenti a Lunar Lake nel codice di PerfMon.

L'aggiornamento, con il suo codice, conferma che Lunar Lake avrà un'architettura dei Core aggiornata rispetto a Meteor Lake: la nuova generazione di CPU Intel (la sedicesima, che dovrebbe collocarsi subito dopo i processori di quindicesima generazione Arrow Lake) sarà dunque dotata di nuovi P-Core ed E-Core, con dei nomi del tutto diversi da quelli delle componenti che la precederanno.

In particolare, i P-Core di Lunar Lake si chiameranno Lion Cove, mentre gli E-Core si chiameranno Skymont. Al contrario, i P-Core di Meteor Lake (che dovrebbero essere gli stessi di Arrow Lake, dunque) saranno chiamati Redwood Cove, mentre gli E-Core di Meteor Lake si chiameranno Gracemont. Sfortunatamente, per il momento né la configurazione dei Core di Lunar Lake né il loro numero complessivo sono comparsi in rete.

In ogni caso, pare che Lunar Lake sarà prodotto con il nodo 18A di Intel: ciò significa che le CPU saranno prodotte con un processo a 1,8 nanometri (o 18 Ångström), mentre Lunar Lake sarà realizzato con il nodo 20A a 2 nanometri. Unendo un nodo di nuova generazione e un'architettura dei Core completamente rinnovata, dunque, Lunar Lake potrebbe essere una piccola rivoluzione per il mondo dei PC, specie in termini di performance.