Intel, mega leak delle ultime CPU Rocket Lake e Comet Lake: dalle specifiche ai prezzi

Intel ha già ufficializzato la serie di CPU di undicesima generazione in arrivo sul mercato nel 2021, detta anche Rocket Lake per la fascia medio-alta o Comet Lake per la fascia bassa. Finora, però, l’azienda non ha reso noto alcuna informazione utile riguardo disponibilità e prezzi; a farlo è stato, erroneamente, un negozio belga.

A individuare la lista completa delle famiglie Rocket Lake con architettura Cypress Cove e Comet Lake basate su architettura Skylake per la fascia economica è stato il tipster MOMOMO_US tramite Twitter, dove ha pubblicato uno screenshot con una vasta serie di processori nelle loro specifiche tecniche e nei loro prezzi retail. Vediamo dunque la lista completa, compresa di alcune informazioni utili:

Rocket Lake

Core i9-11900K 8 core/16 thread, prezzo pari a 605 Euro IVA inclusa

Core i9-11900KF 8 core/16 thread, prezzo pari a 575 Euro IVA inclusa

Core i9-11900 8 core/16 thread, prezzo pari a 493 Euro IVA inclusa

Core i9-11900F 8 core/16 thread, prezzo pari a 464 Euro IVA inclusa

Core i9-11900T 8 core/16 thread, prezzo non noto

Core i7-11700K 8 core/16 thread, prezzo pari a 455 Euro IVA inclusa

Core i7-11700KF 8 core/16 thread, prezzo pari a 426 Euro IVA inclusa

Core i7-11700F 8 core/16 thread, prezzo pari a 341 Euro IVA inclusa

Core i7-11700 8 core/16 thread, prezzo pari a 370 Euro IVA inclusa

Core i7-11700T 8 core/16 thread, prezzo non noto

Core i5-11600K 6 core/12 thread, prezzo pari a 293 Euro IVA inclusa

Core i5-11600KF 6 core/12 thread, prezzo pari a 265 Euro IVA inclusa

Core i5-11600 6 core/12 thread, prezzo pari a 250 Euro IVA inclusa

Core i5-11600T 6 core/12 thread, prezzo non noto

Core i5-11500 6 core/12 thread, prezzo pari a 227 Euro IVA inclusa

Core i5-11500T 6 core/12 thread, prezzo non noto

Core i5-11400 6 core/12 thread, prezzo pari a 205 Euro IVA inclusa

Core i5-11400F 6 core/12 thread, prezzo pari a 176 Euro IVA inclusa

Core i5-11400T 6 core/12 thread, prezzo non noto

Tra questi modelli recentemente abbiamo visto il modello top di gamma Intel i9-11900K per le massime prestazioni in ambito gaming, in grado di raggiungere una frequenza Turbo fino a 5,3 GHz, supportare memoria RAM DDR4 a 3200 MHz, 20 linee PCIe 4.0 e pure la "retrocompatibilità" con la serie di chipset Intel 400. Tra l’altro, secondo le cifre trapelate online, dovrebbe giungere a un prezzo inferiore rispetto alla variante top di gamma Core i9-10900K.

Ci sono però anche informazioni interessanti per quanto concerne la gamma entry-level Comet Lake:

Comet Lake

Core i3-11100

Core i3-11100T

Core i3-11300

Core i3-11300T

Core i3-11320

Core i3-10305

Core i3-10105

Core i3-10105F

Pentium G6605

Pentium G6420

Pentium G6420T

Pentium G6520

Pentium G6250T

Pentium G6405

Pentium G6220

Celeron G5930

Celeron G5930T

Celeron G5950

Celeron G5905

Purtroppo, di questi processori si conosce ancora ben poco, dunque non ci resta che attendere dati ufficiali da parte di Intel in futuro. In ogni caso, invitiamo tutti i lettori a prendere tutte queste indiscrezioni con le pinze, anche perché i prezzi potrebbero variare sul mercato italiano. Il lancio di tutte queste CPU dovrebbe avvenire attorno a marzo-aprile 2021.

Intanto in casa Intel di recente è stato ufficializzato un grande cambiamento ai vertici, dato che l’attuale CEO Robert “Bob” Swan si dimetterà il 15 febbraio per lasciare il posto all’attuale CEO di VMWare Pat Gelsinger.