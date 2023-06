Intel Meteor Lake, un'altra CPU compare online: lancio a settembre?

Durante il Computex di Taiwan, Intel ha mostrato una CPU Meteor Lake di prova, svelando che quest'ultima avrà una VPU dedicata all'IA sulla sua SoC Tile. Oggi, invece, sul web trapela il misterioso Intel Core Ultra 7 1002H, una delle prime CPU di quattordicesima generazione in arrivo sul mercato.

La comparsa della CPU sul web, con un benchmark riportato da InstLatX64, ci conferma anzitutto il cambio di nomenclatura per le CPU di Intel a partire proprio da Meteor Lake. Via la "i" del Core, che così si chiamerà "Intel Core 7", anziché "Intel Core i7", mentre al suo posto arriva la dicitura "Ultra", la quale dovrebbe indicare le CPU next-gen e non-refresh dell'azienda, per distinguere dai processori refresh della linea Raptor Lake di tredicesima generazione.

In termini tecnici, la nuova CPU dovrebbe avere una configurazione simile al Core Ultra 5 1003H leakato in precedenza, con 6 P-Core, 8 E-Core e 2 E-Core LP posizionati sulla SoC Tile anziché sulla CPU Tile, che andranno a comporre l'unità VPU del processore. A questo punto possiamo pensare che tutte le CPU Meteor Lake avranno degli E-Core LP per le operazioni legate all'IA. In totale, dunque, la componente avrà 16 Core e 22 Thread.

La frequenza di clock dell'Intel Core Ultra 7 1002H, inoltre, dovrebbe essere pari a 3,0 GHz, circa 100 MHz in meno del sample ingegneristico utilizzato per la demo del Computex di Taiwan. Considerato che quest'ultima aveva un TDP di 28W, è possibile che la CPU appena leakata faccia parte della linea P di processori Meteor Lake, e non delle più performanti linee K, H o S. Nulla di troppo strano, se pensiamo che Meteor Lake si focalizzerà sulla mobilità, e dunque anche sul risparmio energetico, anziché sulle performance nel gaming.

In ogni caso, vi ricordiamo che i prodotti Meteor Lake e Raptor Lake Refresh dovrebbero essere annunciati durante l'Intel Innovation 2023, che si terrà tra il 19 e il 20 settembre 2023 in quel di San Jose, in California. Entrambe le CPU dovrebbero arrivare nel corso dell'ultimo trimestre del 2023 e della prima metà del 2024 nei negozi.