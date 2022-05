Intel Meteor Lake: arrivano le prime foto della CPU in uscita nel 2023

Solo la scorsa settimana Intel ha confermato che le CPU Meteor Lake sono in anticipo rispetto alla tabella di marcia dell'azienda e che saranno lanciate nel corso del 2023. Oggi, invece, la compagnia ha diffuso le prime fotografie di un processore Meteor Lake.

Paradossalmente, le immagini della CPU Meteor Lake anticipano quelle dei processori Raptor Lake, sui quali sappiamo ancora pochissimo ma che dovrebbero uscire a fine 2022, addirittura un anno prima delle controparti Meteor Lake. Ad ogni modo, le fotografie del chip sono state condivise all'evento Vision di Intel, destinato a investitori, ingegneri e sviluppatori legati alla compagnia.

L'architettura Meteor Lake sarà un ibrido tra diversi nodi produttivi, poiché i Compute Die saranno prodotti con nodo Intel 4 a 7 nm, mentre i Graphics Die saranno realizzati con il nodo TSMC N3 a 3 nm e i SoC Die saranno prodotti con il nodo TSMC N4 o N5. L'architettura delle CPU dovrebbe essere basata sui Core Redwood Cove e Crestmont, che verranno affiancati da un'architettura GPU Xe-HPG con un massimo di 192 Execution Unit.

L'approccio "a mosaico" di Intel dovrebbe poi garantire all'azienda una maggiore flessibilità nella configurazione delle CPU, espandendo il processore o la GPU integrata a piacimento, oppure rimpiazzando ogni "parte" del chip (come potete vedere dall'immagine in calce) con una più potente. In questo modo, Intel potrebbe realizzare numerose varianti delle CPU Meteor Lake, coprendo un'ampissima fascia di PC desktop e laptop per ogni esigenza.

Intanto, il portale francese Le Comptoir du Hardware ha condiviso una fotografia dei Compute Die di una CPU Meteor Lake, che sembra mostrare una configurazione a 10 Core, di cui 2 Performance Core e 8 Efficiency Core. Il chip, riporta VideoCardZ, potrebbe essere utilizzato in dispositivi a basso consumo energetico, viste le ridotte dimensioni del Die.