Intel Meteor Lake avrà memoria Cache Adamantine L4? Spunta un brevetto

Una decina di giorni fa, Intel ha confermato le CPU Meteor Lake, che dovrebbero dunque arrivare verso la fine del 2023 con una nuovissima architettura "a tile". La nuova architettura, però, non sarà l'unico punto forte delle CPU next-gen del Team Blu: a quanto pare, infatti, esse avranno anche una memoria Cache L4.

A riportare la notizia è il portale VideoCardZ, che ha raccolto e collegato una serie di fonti piuttosto affidabili. La prima è l'insider Phoronix, che ha scoperto dei riferimenti al ritorno della Cache L4 su Meteor Lake nelle più recenti patch Intel per Linux: parliamo di un ritorno perché la Cache L4 era già stata implementata da Intel sulla sua piattaforma Broadwell, in passato.

VideoCardZ, però, aggiunge che Intel aveva già brevettato la nuova tecnologia per la Cache L4 dei suoi Core di 14° generazione nel 2020. La Cache L4 già brevettata tre anni fa, chiamata "Adamantine Cache", dovrebbe poi combinarsi con l'architettura modulare "a tile" delle CPU Meteor Lake, trovandosi sulla tile di base di queste ultime, in modo da poter essere utilizzata da tutte le altre al bisogno.

Nello specifico, le CPU Meteor Lake avranno cinque tile, rispettivamente chiamate "CPU Tile", "SoC Tile", "GPU Tile", "I/O Tile" e "Base Tile": proprio su quest'ultima si troverà la Cache L4. Il brevetto di Intel, inoltre, spiega che la Cache Adamantine L4 avrà lo scopo di migliorare l'ottimizzazione del lavoro svolto dalla CPU e dalla GPU integrata, ma anche quello di aumentare la sicurezza delle operazioni svolte da queste ultime.

Inoltre, la Cache L4 si preserva al reset del computer, rendendo ancora più rapidi i tempi di boot e di caricamento dopo ogni spegnimento e accensione del PC. In linea puramente teorica, la Cache L4 potrebbe arrivare in "blocchi" addirittura da qualche gigabyte, ma per ora un simile sviluppo è pressoché fuori discussione: è invece molto più probabile che Intel si attesti sui 128, 256 o 512 MB di Cache L4 per il prossimo futuro.