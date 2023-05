Intel Meteor Lake avrà una VPU dedicata all'IA: la prima demo al Computex

Le CPU Meteor Lake arriveranno nel 2023, molto probabilmente a cavallo tra l'autunno e l'inverno. La nuova proposta di processori di Intel porterà con sé una nuova architettura e sarà pensata espressamente per i laptop. Al Computex 2023, però, Intel ha sorpreso tutti, portando una build di prova di un processore Meteor Lake.

La notizia arriva da WCCFTech, che ci spiega che Intel ha portato una demo di Meteor Lake sul palco del Computex di Taiwan, mostrando le potenzialità della VPU del SoC. La VPU viene descritta da Intel come un "Low-Power AI Engine", che si affiancherà alla CPU e alla GPU e che avrà sede sulla SoC Tile della nuova architettura del Team Blu. È possibile che i due E-Core Meteor Lake LP mostrati in un benchmark della scorsa settimana fossero proprio parte dell'hardware della VPU dei nuovi processori.

Durante il Computex, dunque, Intel ha mostrato una demo della VPU di Meteor Lake, che servirà principalmente per sostenere il peso delle applicazioni dedicate all'IA e che sarà presente su tutte le componenti della lineup di quattordicesima generazione dell'azienda. Quest'ultima servirà per la gestione degli assistenti virtuali in IA, come l'AI Copilot di Microsoft, per il miglioramento degli effetti grafici nel gaming e per il miglioramento dell'audio emesso dal PC in generale.

La prova mostrata dal Team Blu è stata eseguita su una build demo composta da un PC portatile targato Intel con CPU da 16 Core e 22 Thread, in una configurazione composta da 6 P-Core, 8 E-Core e 2 E-Core LP della VPU. Le due demo mostrate da Intel riguardavano il processing di un'immagine su Midjourney e l'applicazione di un effetto blur su una fotografia tramite l'IA.

I risultati mostrano netti miglioramenti nella realizzazione delle immagini di output e, insieme, un crollo nei consumi della CPU, pari ad un quinto rispetto a quelli di un processore Intel con una configurazione di Core simile ma senza VPU. La CPU mostrata, infine, dovrebbe avere una Cache L1 da 1,6 MB, una Cache L2 da 18 MB e una cache L3 da 24 MB, con frequenza base da 3,1 GHz. Stando sempre a WCCFTech, la VPU utilizzava solo 1 GB di VRAM condivisa per le sue operazioni.