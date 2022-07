Intel Meteor Lake, cambia tutto: arrivano i nuovi P-Core Redwood Cove

Le CPU Intel Meteor Lake arriveranno a fine 2023, esattamente un anno dopo i processori Raptor Lake, la cui uscita (salvo intoppi) dovrebbe essere fissata per il terzo trimestre del 2022. Oggi, finalmente, scopriamo alcune novità sull'architettura Meteor Lake.

In particolare, le CPU Meteor Lake, che rappresentano la quattordicesima generazione di processori Intel, useranno dei P-Core Redwood Cove e degli E-Core Crestmont. Ciò significa, come ampiamente prevedibile, che nel passaggio tra Raptor Lake e Meteor Lake cambieranno sia l'architettura dei P-Core che quella degli E-Core del processore.

Al momento, infatti, le CPU Raptor Lake e le CPU Alder Lake usano l'architettura Golden Cove per i P-Core e l'architettura Gracemont per gli E-Core. Il cambio di nomenclatura, scoperto in alcuni file Intel dall'utente Twitter InstLatX64, sembra suggerire che tra la tredicesima e la quattordicesima generazione di Intel vi sarà un salto decisamente più marcato di quello che separerà Alder Lake da Raptor Lake (che condividono invece la stessa microarchitettura dei Core).

Come sempre, comunque, i P-Core (Performance Core) saranno i Core più grandi e performanti della CPU, mentre gli E-Core, o Efficiency Core, saranno più piccoli e dedicati alle operazioni che non richiedono carichi particolarmente pesanti di lavoro. Inoltre, vale anche la pena ricordare che gli Intel Core Meteor Lake saranno i primi ad utilizzare il nodo Intel 4 a 7 nm.

Infine, le CPU Raptor Lake dovrebbe utilizzare una nuova grafica integrata Intel Xe-LPG, a sua volta dotata di un Core Count più elevato: a tal riguardo, Intel ha spiegato che la GPU integrata avrà fino a 192 Execution Unit.