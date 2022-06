Intel Meteor Lake: le CPU avranno un nuovo socket, ma c'è una buona notizia

Dopo aver scoperto che, il prossimo anno, le CPU Meteor Lake cambieranno socket, pensionando l'LGA1700 di Alder Lake e Raptor Lake in favore della nuova generazione di socket LGA1851, arriva oggi una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo a molti fan del gaming su PC.

Stando a quanto riporta il sito web cinese Benchlife.info, infatti, il socket LGA1851 avrà le stesse dimensioni del socket LGA1700, pari a 37,5 x 45 mm. Se tale indiscrezione fosse corretta, tutti i sistemi di raffreddamento e le ventole per i processori Intel di attuale generazione saranno compatibili non solo con le CPU Raptor Lake in uscita a fine 2022, ma anche con i processori Meteor Lake, in arrivo nel 2023.

Inoltre, poiché è decisamente poco probabile che il socket cambi ancora con le CPU Arrow Lake del 2024, è quasi certo che tutti i sistemi di raffreddamento per le CPU di attuale generazione saranno compatibili con i processori Intel in uscita fino alla quindicesima generazione, ovvero fino alla fine del 2024.

La compatibilità prolungata sarebbe motivata dai diversi problemi di retrocompatibilità delle CPU Alder Lake, le prime ad utilizzare un socket rettangolare e non quadrato, che di fatto hanno costretto molti appassionati a cestinare, oltre alle schede madri, anche ventole e raffreddamenti liquidi per i propri processori old-gen, inadatti al nuovo form factor delle CPU.

Per questo, Intel avrebbe deciso di mantenere il socket LGA1700 sulle CPU Raptor Lake, che saranno lanciate a fine anno, e al contempo non modificare le dimensioni del socket LGA1851 in arrivo nel 2023. Ciò significa anche che la densità dei pin della CPU sembra essere aumentata: il nome "LGA1851", infatti, suggerisce che il socket avrà 1851 pin, 151 in più dell'LGA1700. Tuttavia, visto che le dimensioni dell'alloggiamento rimarranno invariate, pare proprio che Intel abbia inserito più pin nello stesso spazio, aumentando così la densità di questi ultimi.